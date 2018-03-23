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Уберите машины. Какие улицы почистят в Нижнем Новгороде сегодня ночью
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Уберите машины. Какие улицы почистят в Нижнем Новгороде сегодня ночью 

nn.ru 45 минут назад
Фото: nn.ru
— 23 марта с 19.00 до 7.00 24 марта 2018 года будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами, — сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.
Коммунальщики просят автомобилистов не оставлять автомобили на проезжей части в обозначенное время, а также соблюдать скоростной режим.
Итак, техника проедет на Автозаводе по проспекту Молодежному (от пр-т Октября до улицы Безводная)
В Канавинском районе — улицам Октябрьской Революции, Чкалова, Бетанкура, улице Волжская набережная,25,23,19, а также вывезут кучи снега с остановок: Электровозная, Движенцев, Путейская, Гороховецкая.
В Ленинском районе порядок наведут: на проспекте Ленина, улицам Даргомыжского, Молитовская, Голубева, Адмирала Макарова, бульваре Заречный и улице Новикова Прибоя.
В Московском районе этой ночью вывозить снег не будут.
Нижегородский район — улица Благовещенская, Похвалихинский съезд, улицы Маслякова, Алексеевская, Ильинская, Рождественская (от пл. Маркина до пл. Благовещенская), Малая Ямская и Зеленский съезд.
В Приокском районе почистят Анкудиновское шоссе, улицы Полярная, 40 Лет Победы, Мызинский мост.
Советский район — Окский съезд, проспект Гагарина, улицы Уссурийска, Корнилова, Васюнина, Академика Сахарова и Панина.
В Сормове убираться будут на улицах Новосельская, ст. Канава, Бутырская, Большая Починковская.
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