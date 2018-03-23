Особенности благоустройства Кавказских Минеральных вод могут отрегулировать отдельным законом

Особенности регулирования развития территории Кавказских Минеральных вод, включая градостроительную деятельность и благоустройство, предложили отрегулировать отдельным федеральным законом.

Соответствующая инициатива, разработанная Правительством, размещена на федеральном портале проектов нормативных актов.

Карачаево-Черкессии и Железноводск, Кисловодск, В документе предлагается определить правовой статус курортного региона Кавказские Минеральные Воды, признав таковым смежные территории в границах Кабардино-Балкарии Ставропольского края , на которых расположены курорты федерального значения Ессентуки Пятигорск , а также сопутствующая лечебная инфраструктура, а также определить его границы.

Для сохранения природно-ресурсного и рекреационного потенциала курортного региона в правилах благоустройства территории поселения и городского округа в границах курортного региона, определяются зоны (подзоны), в отношении которых необходимо утверждать требования к содержанию жилых домов, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, перечню работ

‎по благоустройству и срокам их выполнения, а также к организации благоустройства территории поселения и средствам наружной рекламы.

Проект правил благоустройства территории поселения в границах курортного региона должен направляться в региональный орган исполнительной власти в предусмотренном законом порядке.

Для предоставления объективного систематизированного анализа о состоянии природных лечебных ресурсов федеральные органы исполнительной власти, проводящие мониторинг указанного состояния, обязаны ежегодно представлять результаты мониторинга в качестве госдоклада.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его опубликования.