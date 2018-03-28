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Британская полиция скрывает истинную картину покушения на Сергея Скрипаля и его дочь
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Британская полиция скрывает истинную картину покушения на Сергея Скрипаля и его дочь 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В посольстве Великобритании в Москве показали «презентацию» покушения на экс-шпиона ГРУ.
Шесть слайдов, продемонстрированных британской стороной журналистам различных изданий, позволяют, по мнению следователей, перевести Россию из разряда подозреваемых в обвиняемые. Таковы результаты расследования, длящегося уже почти месяц.
Однако британские СМИ опубликовали несколько записей с камер видеонаблюдения недалеко от места ЧП, но ни одна из них к данным расследования приобщена не была. Например, одна запись демонстрирует, как Сергей Скрипаль и некая женщина с белой сумкой выходят из ресторана Zizzi и направляются к торговой галерее. Из галереи пара проследовала в сторону парка, где позже обнаружат отца и дочь Скрипаль. Но «за кадром» остались примерно 40 минут, предшествовавших если не самому покушению, то звонку очевидца в полицию.
О том, что происходило в эти минуты, рассказывает запись еще одной камеры наблюдения — павильона рядом с рестораном «Джерис». На кадрах — Сергей и Юлия Скрипаль. Но — если женщина на этой записи действительно дочь Сергея Скрипаля, значит, из ресторана он был не с ней: различия во внешности бросаются в глаза. Также запись показывает, что сам Сергей Скрипаль проходил по торговой галерее дважды; она же зафиксировала двоих прохожих, бывших в галерее одновременно со Скрипалем.
Эти и другие записи были изъяты сотрудниками полиции, однако ни на ход, ни на результаты расследования, как показало шоу в Британском посольстве, они не повлияли.
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке в городе Солсбери 4 марта. Уже через час стало известно, что экс-шпион был отравлен неизвестным нервно-паралитическим газом. А еще через несколько часов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на Скрипалей Россию.
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