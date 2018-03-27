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Блондинка в маске и военные разработки: радиолюбитель нашел новые детали в «деле Скрипаля»
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Блондинка в маске и военные разработки: радиолюбитель нашел новые детали в «деле Скрипаля» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Своим «открытием» исследователь делится в Сети. По его мнению, перед инцидентом с отравлением, Сергей Скрипаль якобы встречался с неким «связным», которому передал засекреченные документы.
Исследователь-энтузиаст, радиолюбитель Валентин Дегтерев обнаружил новую деталь в «деле Скрипаля».
По мнению Дегтерева, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль якобы встречался со связным еще 3 марта 2018 года. При этом исследователь отметил, что так называемый «связной» якобы работал в том же торговом центре, где располагался ресторан Zizzi — именно там обедали Скрипали в день отравления.
«Он (Сергей Скрипаль — прим. ред.) встречается со связным. Видимо тот работает в этом же торговом центре. В руке у связного белый чемоданчик (или сумка). Скрипаль, что-то ему передает в руку. Видимо ключ от чемодана. Он сверкнул в кадре металлическим блеском», — пишет на своей странице на портале «Конт» Дегтерев.
После этого автор отмечает, что перед Скрипалем якобы проходит «блондинка в маске».
«Перед Скрипалем и связным идет невысокая блондинка в белой куртке. На лице у нее надета черная маска. Это не медицинская маска. Вероятно это, что-то, типа, шарфа. Напомню, что сейчас полиция ищет такую же блондинку. Вероятно именно эту самую», — сообщает Дегтерев.
Исследователь заявляет, что Скрипаль якобы мог передавать какие-то документы. При этом Дегтерев отмечает, что, вероятнее всего, этой «стороной» была Украина.
«У меня нет никакого сомнения в том, что Сергей Скрипаль передавал какие-то военные разработки (документы) третьей стороне. Скорее всего Украине. Только в этот раз предателя погубила его же жадность. Видимо своим покровителям он уже начинал надоедать. Так, что убийц Скрипаля и его дочери нужно искать, именно, на Украине», — пишет он.
Кроме того, Дегтерев отмечает, что в дочь Скрипаля Юлия якобы присоединилась к отцу лишь в тот момент, когда они «пошли по переходу в машину», то есть якобы после встречи с так называемым «связным».
Ранее Дегтерев уверен, что нашел человека, который якобы отравил британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
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