Проект стратегии развития пищевого машиностроения поддержали отраслевые институты, союзы и ассоциации

На мероприятии с участием Минсельхоза России , профильных союзов, ассоциаций и отраслевых институтов, занятых в сфере агропромышленного комплекса, обсуждался проект Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минпромторгом России.

Также рассматривались вопросы мировых компетенций в пищевом машиностроении, экспортного потенциала отечественного оборудования, применения инновационных технологий, включая наилучшие доступные, а также комплексности подходов при реализации инвестиционных проектов.

Стратегический документ вызвал положительный отклик со стороны ассоциаций-переработчиков и союзов-потребителей машиностроительной продукции и был всесторонне поддержан Комитетом Совета Федерации и отраслевыми общественными объединениями.

Помимо этого, Евгений Корчевой сообщил, что в 2018 году Минпромторгом России продолжится поддержка стимулирования внутреннего спроса на машины и оборудование для пищевых и перерабатывающих производств. Так, потребители смогут купить технику: со скидкой в размере не менее 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547), в кредит по льготным процентным ставкам (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163), а также пилотные партии средств производства — на льготных условиях (постановление Правительства от 25 мая 2017 г. № 634).

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