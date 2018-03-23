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Проект стратегии развития пищевого машиностроения поддержали отраслевые институты, союзы и ассоциации
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Проект стратегии развития пищевого машиностроения поддержали отраслевые институты, союзы и ассоциации 

Министерство промышленности и торговли РФ 53 минуты назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой принял участие в заседании Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, которое состоялось 21 марта 2018 года.
На мероприятии с участием Минсельхоза России, профильных союзов, ассоциаций и отраслевых институтов, занятых в сфере агропромышленного комплекса, обсуждался проект Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минпромторгом России.
Также рассматривались вопросы мировых компетенций в пищевом машиностроении, экспортного потенциала отечественного оборудования, применения инновационных технологий, включая наилучшие доступные, а также комплексности подходов при реализации инвестиционных проектов.
Стратегический документ вызвал положительный отклик со стороны ассоциаций-переработчиков и союзов-потребителей машиностроительной продукции и был всесторонне поддержан Комитетом Совета Федерации и отраслевыми общественными объединениями.
Помимо этого, Евгений Корчевой сообщил, что в 2018 году Минпромторгом России продолжится поддержка стимулирования внутреннего спроса на машины и оборудование для пищевых и перерабатывающих производств. Так, потребители смогут купить технику: со скидкой в размере не менее 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547), в кредит по льготным процентным ставкам (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163), а также пилотные партии средств производства — на льготных условиях (постановление Правительства от 25 мая 2017 г. № 634).
Справочно
Временная комиссия создана постановлением Совета Федерации от 14 февраля 2018 г. № 49-СФ. Ее Председателем назначен член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. В состав включены также 9 сенаторов.
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