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Власти Ставрополья предоставили первые гранты на закладку садов суперинтенсивного типа
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Власти Ставрополья предоставили первые гранты на закладку садов суперинтенсивного типа 

ТАСС 57 минут назад
ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделяют гранты в размере 400 тыс. рублей жителям Минеральных Вод на закладку собственных интенсивных мини-садов, по итогам первого конкурса подобные гранты получили семь жителей округа, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.
"По результатам первого конкурсного отбора, семерым жителями округа предоставлены гранты на закладку садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Из краевого бюджета будущим садоводам выделяется по 400 тыс. рублей на каждые десять соток в качестве поддержки", — сообщает администрация.
Всего подали 13 заявок, но шесть не прошли конкурсный отбор. Получателям грантов будут оказывать поддержку специалисты плодообъединения «Сады Ставрополья». «Пилотная площадка ранее уже создана в селе Гражданском — на десяти сотках пенсионера Владимира Тараненко разместился восьмирядный яблоневый сад с 560 саженцами на шпалерах», — рассказали в пресс-службе. Прием заявок от минераловодцев продолжается.
Как сообщалось ранее, «сады под ключ» становятся новой визитной карточкой Минераловодского городского округа. Инновационный проект, разработанный специалистами ООО «ПО „Сады Ставрополья“ совместно с учеными Мичуринского научного центра, позволяет развивать садоводство на уровне личных подсобных хозяйств. Технологии суперинтенсивного сада применяются на участке площадью десять соток, где размещается восьмирядный яблоневый сад. На третьем году после посадки сад даст около 2 тонн урожая, а начиная с пятого года можно получать до 8-9 тонн.
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