Большие игрушки больших ученых: XFEL

Зачем рыть трехкилометровый тоннель для того, чтобы увидеть атомы и почему физики потратили больше миллиарда долларов для медиков и микробиологов, читайте в новом материале из цикла «Большие игрушки больших ученых».

В 1960 году в лаборатории Теодора Меймана в США заработал первый в истории лазер. В 1964 году советские физики Александр Прохоров Николай Басов и их американский коллега Чарльз Таунс получили Нобелевскую премию «За фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе». Так началось победное шествие лазеров по миру.

Первые лазеры работали в видимом диапазоне (laser, light amplification by stimulated emission of radiation — в переводе «усиление света посредством вынужденного излучения») и микроволновом (maser, microwave amplification by stimulated emission of radiation — усиление микроволн посредством вынужденного излучения). Позже появились инфракрасные, ультрафиолетовые… Сделать когерентное излучение в рентгеновском диапазоне оказалось гораздо сложнее.

Франция, Венгрия, Польша, Словакия, Швеция и Швейцария. Тем не менее, в 2017 году в Германии заработал огромный прибор XFEL — европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European X-ray Free Electron Laser). Проект стоимостью в 1,22 миллиарда евро был запущен в 2009 году в ходе совместного проекта европейских государств. Наибольший вклад в проект внесли собственно Германия и Россия — 58 и 27% от общей суммы проекта соответственно. Остальными участниками стали Дания

Новая установка класса «мегасайнс», как сейчас принято говорить, дала первые электронные пучки в апреле 2017 года, рентгеновские импульсы в мае, а первые эксперименты на XFEL начались в сентябре.

Как работает XFEL? По-хорошему, это не совсем лазер. Скорее, это синхротрон: устройство, в котором излучение вызвано движением электронов с релятивистскими (то есть, околосветовыми) скоростями по искривленным магнитным полем траекториям. Сначала сверхпроводящий магнит, охлаждаемый жидким гелием до -271 0C, разгоняет электроны, затем они попадают в так называемый ондулятор, где движутся по синусоидальным траекториям и испускают рентгеновские фотоны. При этом происходит так называемая самоусиливающаяся спонтанная эмиссия, когда электроны взаимодействуют с излучением, которое создают «соседние» электроны.

3,4-километровый ускоритель, протянувшийся в тоннеле диаметром 5,3 метра из Гамбурга, где расположен центр «Германский электронный синхротрон» (Deutsches Elektronen-Synchrotron, DESY) до городка Шенефельд, построен так, что рентгеновское излучение, которое испускают электроны, аналогично лазерному. Энергия электронов настолько велика (17,5 ГэВ), что «на выходе» получается самый мощный в мире источник рентгеновского излучения с длиной волны от 0,05 до 4,7 нанометров.

Зачем же нужно это сверхдорогое устройство? Вряд ли более миллиарда долларов нужно только для того, чтобы просто получить рентгеновский лазер. Как ни странно, но главными «потребителями» XFEL станут молекулярные биологи и медики: длина волны рентгеновского излучения меньше атома (длина одинарной связи углерод-углерод равна 0,154 нм), что позволяет «увидеть» конфигурацию биологических молекул с атомным разрешением. А то, что лазер способен давать 27 тысяч импульсов в секунду, позволит отслеживать молекулярные процессы в режиме реального времени и видеть каждый этап сложнейших реакций, которые идут в нашем организме.

