«Аэрофлот» располагает показаниями свидетелей по ситуации с Любовью Успенской 

"Аэрофлот" сообщил. что располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров по конфликтной ситуации, сложившейся вокруг певицы Любови Успенской.
Успенская при входе на борт воздушного судна в руках несла собаку. Бортпроводник обратился к ней с просьбой убрать питомца в переноску, после чего пассажирка оттолкнула сотрудника и попыталась пройти в салон самолета.
В результате командир воздушного судна отказал Успенской в перевозке.
Был составлен рапорт о нарушении, а к месту происшествия были вызваны сотрудники полиции, в результате чего Успенская покинула борт.
Согласно правилам перевозка животных осуществляется строго в специальных контейнерах или сумках-переносках. Вынимать же животное из контейнера в пассажирском салоне во время полета запрещено.
К сожалению, различного рода конфликты в гражданской авиации, при чем не только в России, но и в других странах, происходят достаточно часто, отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
"В данном случае мы видим совпадение двух факторов: во-первых, этот инцидент произошел с известным человеком, публичной персоной. А во-вторых, этот случай принял достаточно серьезный масштаб, настолько серьезный, что пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов", — отметил он.
"Как правило, все-таки удается такие конфликты исчерпать быстрее и, к удовольствию двух сторон, без привлечения сотрудников полиции. Персонал как правило все-таки убеждает пассажиров в том, что необходимо четко следовать правилам авиакомпании, и на этом конфликт оказывается исчерпан", — пояснил Пантелеев.