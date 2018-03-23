«Аэрофлот» располагает показаниями свидетелей по ситуации с Любовью Успенской

"Аэрофлот" сообщил. что располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров по конфликтной ситуации, сложившейся вокруг певицы Любови Успенской.

Омск. 22 марта певица была отстранена от полета на рейсе Москва

Успенская при входе на борт воздушного судна в руках несла собаку. Бортпроводник обратился к ней с просьбой убрать питомца в переноску, после чего пассажирка оттолкнула сотрудника и попыталась пройти в салон самолета.

В результате командир воздушного судна отказал Успенской в перевозке.

Был составлен рапорт о нарушении, а к месту происшествия были вызваны сотрудники полиции, в результате чего Успенская покинула борт.

Согласно правилам перевозка животных осуществляется строго в специальных контейнерах или сумках-переносках. Вынимать же животное из контейнера в пассажирском салоне во время полета запрещено.

К сожалению, различного рода конфликты в гражданской авиации, при чем не только в России , но и в других странах, происходят достаточно часто, отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев

"В данном случае мы видим совпадение двух факторов: во-первых, этот инцидент произошел с известным человеком, публичной персоной. А во-вторых, этот случай принял достаточно серьезный масштаб, настолько серьезный, что пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов ", — отметил он.

"Как правило, все-таки удается такие конфликты исчерпать быстрее и, к удовольствию двух сторон, без привлечения сотрудников полиции. Персонал как правило все-таки убеждает пассажиров в том, что необходимо четко следовать правилам авиакомпании, и на этом конфликт оказывается исчерпан", — пояснил Пантелеев.