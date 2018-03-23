Ещё
«Аэрофлот» располагает показаниями свидетелей по ситуации с Любовью Успенской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» располагает показаниями свидетелей по ситуации с Любовью Успенской 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
"Аэрофлот" сообщил. что располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров по конфликтной ситуации, сложившейся вокруг певицы Любови Успенской.
22 марта певица была отстранена от полета на рейсе Москва — Омск.
Успенская при входе на борт воздушного судна в руках несла собаку. Бортпроводник обратился к ней с просьбой убрать питомца в переноску, после чего пассажирка оттолкнула сотрудника и попыталась пройти в салон самолета.
В результате командир воздушного судна отказал Успенской в перевозке.
Был составлен рапорт о нарушении, а к месту происшествия были вызваны сотрудники полиции, в результате чего Успенская покинула борт.
Согласно правилам перевозка животных осуществляется строго в специальных контейнерах или сумках-переносках. Вынимать же животное из контейнера в пассажирском салоне во время полета запрещено.
К сожалению, различного рода конфликты в гражданской авиации, при чем не только в России, но и в других странах, происходят достаточно часто, отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
"В данном случае мы видим совпадение двух факторов: во-первых, этот инцидент произошел с известным человеком, публичной персоной. А во-вторых, этот случай принял достаточно серьезный масштаб, настолько серьезный, что пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов", — отметил он.
"Как правило, все-таки удается такие конфликты исчерпать быстрее и, к удовольствию двух сторон, без привлечения сотрудников полиции. Персонал как правило все-таки убеждает пассажиров в том, что необходимо четко следовать правилам авиакомпании, и на этом конфликт оказывается исчерпан", — пояснил Пантелеев.
Газета.Ru: последние новости
Разработчик "Новичка" объяснил, почему британцы не дают России образцы вещества В "Амкаре" не поняли запрета играть на поле в Перми В России закрылась крупнейшая мартеновская печь
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину137
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео30
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ71
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам44
Умер обменявший себя на заложников полицейский15
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение