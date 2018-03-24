Режим свободного порта предложили распространить на Комсомольск 

Режим свободного порта Владивосток (СПВ) могут распространить на Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщили в Минвостокразвития, где подготовили соответствующий законопроект.
— Правительством Хабаровского края на первом этапе применения режима свободного порта на территории Комсомольска-на-Амуре предполагается реализовать 20 инвестиционных проектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 миллиарда рублей. Предполагается создание около 4,4 тысячи рабочих мест, — рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
По его словам, особый экономический статус поможет развитию малого и среднего бизнеса, снизит себестоимость производимой продукции, увеличит чистую прибыль предприятий более чем в три раза и повысит инвестиционную привлекательность города Юности.
Напомним ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о распространении режима СПВ на Советско-Гаванский район Хабаровского края.
Справка «РГ»
Свободный порт Владивосток (порто-франко) — территория, резиденты которой пользуются особыми таможенными, налоговыми и другими преференциями. Сейчас режим СПВ распространен на 21 муниципалитет в Приморском и Хабаровском краях, на Камчатке, Чукотке и в Сахалинской области. В его рамках реализуется 777 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 2,6 триллиона рублей.