Режим свободного порта предложили распространить на Комсомольск

Режим свободного порта Владивосток (СПВ) могут распространить на Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщили в Минвостокразвития, где подготовили соответствующий законопроект.

— Правительством Хабаровского края на первом этапе применения режима свободного порта на территории Комсомольска-на-Амуре предполагается реализовать 20 инвестиционных проектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 миллиарда рублей. Предполагается создание около 4,4 тысячи рабочих мест, — рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков

По его словам, особый экономический статус поможет развитию малого и среднего бизнеса, снизит себестоимость производимой продукции, увеличит чистую прибыль предприятий более чем в три раза и повысит инвестиционную привлекательность города Юности.

Напомним ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о распространении режима СПВ на Советско-Гаванский район Хабаровского края.

Справка «РГ»