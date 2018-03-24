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Павел Воля показал себя в молодости
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Павел Воля показал себя в молодости 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущий и юморист Павел Воля опубликовал архивное фото двадцатилетней давности.
На фото будущая звезда вместе со своими друзьями сидит на бордюре. «Спустя некоторое время, я переехал из Пензы в Москву. Первые пару лет ничего не получалось. Денег еле хватало заплатить за обшарпанную квартиру на окраине Москвы», — признался Воля. Однако, именно в то время будущий юморист понял, что нужно что-то кардинально менять и начал работать над собой.
Весь свой жизненный опыт Павел Воля вложил в курс саморазвития, который все желающие могут пройти онлайн. В курсе Воля расскажет о простых правилах эффективности, которые помогут не тратить время впустую.
Поклонники отметили, что с годами Павел Воля не поменялся внешне, лишь стал выглядеть более презентабельно и стильно. Кроме того, многие фанаты Воли помнят его первые работы, когда будущая звезда снималась в рекламе сухариков.
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