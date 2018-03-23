Самое обсуждаемое в Интернете: «Бритва от народа» и скандал с харассментом в Госдуме

На этой неделе пользователи обсуждали пари журналиста Юрия Дудя с кандидатом в президенты Павлом Грудининым, который после проигрыша так и не сбрил усы, скандал с харассментом в Госдуме и новый перфоманс Чичваркина в Лондоне, а также ностальгировали в рамках флешмоба #2012vs2018 и призывали весну всеми способами.

«Бритва от народа»

В начале недели, когда подводились итоги выборов президента России, пользователи Интернета вспомнили про пари кандидата от КПРФ Павла Грудинина и журналиста Юрия Дудя. Грудинин в интервью Дудю пообещал сбрить усы, если наберет на выборах менее 15% голосов избирателей, если же Грудинин выигрывает спор — Дудь бреется налысо. В итоге Грудинин набрал лишь около 11%, однако условия пари так и не выполнил. Пользователи стали размещать фотожабы с призывом к Грудинину выполнить обещание. А на сайте издания Sports.ru , главным редактором которого является Юрий Дудь , даже придумали игру по мотивам спора «Бритва от народа». При этом побрить можно как Грудинина, так и самого Дудя.

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«Харассмент по-русски»

В соцсетях обсуждают скандал в Госдуме РФ, связанный с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, которому предъявили обвинения в сексуальных домогательствах к журналистам, однако комиссия парламента по этике не увидела отклонений в его поведении. СМИ назвали скандал харассментом по-русски, а депутата Слуцкого — русским Вайнштейном. После того, целый ряд СМИ решили бойкотировать работу с Госдумой и их аккредитацию в парламенте отменили, бойкот активно поддержали пользователи Facebook и «ВКонтакте». Они размещают на страницах фото депутата с подписью «Я считаю, что Слуцкий должен уйти из Госдумы».

«Я против насилия! Против признания виновной женщины только потому, что она носит обтягивающую одежду! Идите к черту со своей средневековой логикой!» — пишет пользователь Instagram ancha_bond.

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Повеселил пользователей на этой неделе бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал видеоинструкцию о том, как стать богатым. В ролике, снятом на одной из улиц Лондона, эксцентричный бизнесмен раскладывает «молитвенный» коврик с изображением банкноты $5, а затем на коленях совершает молитвенные движения перед витриной с автомобилями «Роллс-ройс». Видео сопровождает песня «Mercedes Benz» в исполнении Дженис Джоплин

«У него копия денежного знака вместо молитвенного коврика, на фоне играет музыка, движения те что он делает языческие, молится на люксовый автомобиль, в чем проблема?!», — написал в комментариях один из пользователей Абдул Джаббар.

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Аниме по-русски

Российский художник Дмитрий Грозов, работающий под ником Ahriman, создал проект Animotion, в котором уже более 24 тысяч участников. Он рисует в стиле аниме кадры из кино, в том числе, из советской киноклассики. Грозов проснулся знаменитым после публикации иллюстраций по мотивам фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби» и других. Помимо самих картинок, которыми они активно делятся на своих страничках, пользователей радует перевод на английский язык крылатых фраз из фильмов. Например: «Не виноватая я, он сам пришел!», «Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!» и «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить — еще лучше!». Серию рисунков Ahriman посвятил и любимым зарубежным фильмам, среди которых «Пятый элемент», «Чужой» и новый «Бегущий по лезвию».

«На моей памяти еще никто так быстро из андерграунда в мейнстрим не перебирался. Заслуженно же причем!» — пишет в паблике художника пользователь Савва Валевский.

«Арты просто красота! Открыл для себя новое искусство, Сижу, любуюсь!» — восхищается Сергей Могилов.

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Пользователи призывают весну

Весна в центрально й России в этом году задерживается, синоптики обещают поэтому пользователи соцсетей из Московского региона в ожидании потепления активно выражают свое недовольство погодой и предлагают свои способы ускорить приход весны. Свои посты они сопровождают всевозможными антизимними хэштегами: #веснатыгде, #зимауходи, #веснаприходи и пр. Одни «призывают» весну с помощью котиков, яркого маникюра и цветов, другие делают фото на фоне двухметровых сугробов и снеговиков.

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Флешмоб #2012vs2018

Люди любят вспоминать, какими они были раньше, и публиковать фото из серии «тогда — сейчас». Очевидно, поэтому флешмоб#2012vs2018 не дает покоя пользователям соцсетей: из Twitter он перекинулся на Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети. Пользователи увлеченно сравнивают свои фото 6-летней давности со свежими. Например, многие девушки показывают, как из нелепых подростков они превратились в красоток. Во флешмобе участвуют не только люди, но и их питомцы, герои фильмов и даже мемы. При этом зарубежные пользователи в рамках флешмоба стали затрагивать такие темы, как борьба с тяжелой болезнью или смена пола.