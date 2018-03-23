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Камышловец украл 30-килограммовый мешок с углем
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Камышловец украл 30-килограммовый мешок с углем 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Войновка задержали 57-летнего жителя города Камышлов Свердловской области.
Чтобы согреться, жители Приамурья воруют уголь из котельных. Вот и жителю Камышлова, наверное, захотелось тепла в столь снежную уральскую погоду. Грузовой поезд с каменным углем рядом! Почему бы не украсть совсем немного, всего 30 килограммов?!
Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в Тюменского ЛО МВД России на транспорте, 14 марта во время проведения розыскных мероприятий оперативные сотрудники обнаружили в холодильной шахте нерабочего локомотива полимерный мешок с каменным углем.
Двое мужчин — проводников, занимающиеся перегоном нерабочих локомотивов, ехали в одном из таких вагонов из Сургута и Кемерово.
Во время стоянки на станции Войновка один из проводников заметил на соседнем пути грузовой поезд, груженый углем. Мужчина забрался в полувагон, затем нагрузил мешок углем и перенес его в свой вагон.
На похитителя полицейские составили протокол об административном правонарушении. Масса похищенного угля составила 30 килограммов на сумму 370 рублей. За кражу мужчина получил административный штраф в размере 1300 рублей.
Использовано фото с сайта ua-ru.info, а также фото пресс-службы УТ МВД России по УрФО
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