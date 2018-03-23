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Крупнейший в мире рудовоз сдан заказчику
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Крупнейший в мире рудовоз сдан заказчику 

BFM.RU 48 минут назад
China Shipbuilding Industry Corp (CSIC) сдала заказчику крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тысяч тонн. Судно получило название Ore Tianjin, передает «Интерфакс».
Длина рудовоза составляет 362 метра, ширина — 65 метров. Полная загрузка занимает 16,7 часа.
Судно способно преодолеть 25,5 тыс. морских миль со скоростью 14,5 узла в час. Это означает, что оно может выполнять перевозки между любыми двумя портами на планете без дозаправки, отмечает агентство «Синьхуа».
Ore Tianjin может использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.
Судно построено по заказу бразильской компании Vale и предназначено для перевозки железной руды из Бразилии в Китай. Его строительство было начато в октябре 2016 года и завершилось в сентябре прошлого года. Мореходные испытания судна состоялись в январе, подтвердив его полное соответствие проектным характеристикам.
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