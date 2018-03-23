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Кукабара съела змею заживо перед камерой
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Кукабара съела змею заживо перед камерой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель австралийского населенного пункта Тевантин, штат Квинсленд, снял на видео кукабару, которая пожирала змею у него перед домом. Об этом сообщает ABC News.
Уильям Уотсон (William Watson) утверждает, что его внимание привлек раздающийся со двора стук. На заборе сидела птица с извивающейся змеей в клюве и время от времени била ее о доску. Чтобы доесть добычу, кукабаре понадобилось около десяти минут.
По словам Уотсона, он нередко замечает во дворе кукабар, но никогда не встречал ничего подобного. «Такое не каждый день увидишь», — говорит он.
Кукабары (гигантские зимородки) гнездятся в Австралии и на Новой Гвинее. Эти птицы питаются насекомыми, а также грызунами, ящерицами и змеями, в том числе ядовитыми. Они известны своими криками, которые напоминают человеческий хохот. Длина смеющейся кукабары составляет 45—47 сантиметров.
В 2010 году сообщалось, что 35-летний Завер Ратход из индийской деревни Бхатпор на спор проглотил убитую им ядовитую змею, которая ужалила его знакомого. После этого мужчине потребовалось промывание желудка.
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