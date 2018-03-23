В Волгоградской области уволенный директор школы идет в Верховный суд

Директор казачьей школы в станице Березовская Даниловского района, который уже полгода воюет с чиновниками из-за своего увольнения, готовит обращение в Верховный суд.

— И Даниловский, и Волгоградский областной суды отказались вернуть меня на должность директора, — рассказывает экс-директор школы Николай Дорофеев. — К нам приезжал депутат, которому очень не понравились митинги в нашей станице. Он позвал меня к себе и сказал: «Зачем ты поднял станицу? Нужно было согласиться с мнением администрации». После этого мы получили отказ и в районном, и в областном судах. Если честно, у меня осталась надежда лишь на Верховный суд.

Николай Дорофеев уверен, что лучше всех чиновников и судей о его работе знают родители детей, которые уже дважды выходили на митинги в станице Березовская.

— К нам подключились неравнодушные люди со всей Волгоградской области , — вспоминает Николай Дорофеев. — Если бы я плохо работал, никто бы не пошел на народные сходы. Но суд решил не принимать это во внимание. Дескать, не относится к делу.

В пресс-службе волгоградского областного суда уточнили, что никаких убедительных фактов, которые подтверждают незаконное увольнение, Николай Дорофеев так и не нашел.

— Экс-директора казачьей кадетской школы в станице Березовская не будут восстанавливать в должности и убирать из его трудовой книжки запись об увольнении, — прокомментировали в пресс-службе Волгоградского областного суда. — Николаю Дорофееву отказали и в выплате компенсации в размере 50 тысяч рублей.

Скандал в казачьей школе Даниловского района разгорелся еще осенью прошлого года. Директор, который не прошел переаттестацию, уверен, что лишился должности из-за своей принципиальности — администрация района требовала в целях экономии уволить уборщиц и охранников.

После увольнения Николая Дорофеева станичники дважды собирались на сходы и требовали вернуть казаку его должность. На санкционированные митинги приезжал и глава Даниловского района, который, по словам местных жителей, не смог дать ни одного внятного ответа.