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Прилетевших из Филиппин 750 бабочек не пропустили в Петербург
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Прилетевших из Филиппин 750 бабочек не пропустили в Петербург 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербург не пустили 750 куколок тропических бабочек из Филиппин, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону. Груз с насекомыми задержали 23 марта на пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала Пулково.
В рамках проверки в аэропорту выяснилось, что при доставке бабочек были нарушены некоторые нормы. В частности, печать на ветеринарном сертификате не была достаточно четкой, а на документе отсутствовала оригинальная подпись врача.
Бабочек запретили ввозить на территорию Петербурга. В отношении отправителя груза составлен административный протокол.
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