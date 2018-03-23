Прилетевших из Филиппин 750 бабочек не пропустили в Петербург

Петербург не пустили 750 куколок тропических бабочек из Филиппин , сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону. Груз с насекомыми задержали 23 марта на пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала Пулково.

В рамках проверки в аэропорту выяснилось, что при доставке бабочек были нарушены некоторые нормы. В частности, печать на ветеринарном сертификате не была достаточно четкой, а на документе отсутствовала оригинальная подпись врача.

Бабочек запретили ввозить на территорию Петербурга. В отношении отправителя груза составлен административный протокол.