Главный редактор Forbes призвал Слуцкого «поступить по-мужски» 

Редакция российского Forbes выражает поддержку представительницам СМИ, пострадавшим от действий депутата Госдумы Леонида Слуцкого. А также тем средствам массовой информации, которые отозвали своих журналистов из нижней палаты. Об этом сообщается на сайте издания.
Как пишет RNS, главный редактор российского журнала Forbes Николай Усков уверен в том, что Леониду Слуцкому следует «поступить по-мужски и извиниться, а не втягивать в эти разборки парламент и еще больше людей и институтов».
Напомним, депутата Леонида Слуцкого в домогательствах обвинили замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер Дождя Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Комиссия Госдумы по этике в ходе заседания по «делу Слуцкого» не нашла нарушений в поведении депутата. После этого решения многочисленные СМИ заявили, что приостановили работу с Госдумой, сообщает Газета.ру.