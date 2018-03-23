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Самарские судебные приставы приостановили работу кулинарии в жилой многоэтажке
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Самарские судебные приставы приостановили работу кулинарии в жилой многоэтажке 

ТРК Губерния 1 час назад
Жительница Самарской области обратилась в суд с жалобой на индивидуального предпринимателя. По словам гражданки, она проживает на втором этаже высотки. Прямо под ее квартирой располагается кулинария. Из-за отсутствия в заведении вытяжки в соседних помещениях постоянно чувствуется запах приготовления пищи, а также гарь и дым. Решить вопрос полюбовно не удалось — предприниматель заявил, что волен делать все, что хочет.
По информации УФССП по Самарской области, рассмотрев все материалы дела, суд установил, что торговой точкой были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, предприниматель использовал нежилое помещение, нарушая условия договора найма. Деятельность торговой точки по решению суда была приостановлена, двери заведения опечатали судебные приставы.
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