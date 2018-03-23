Самарские судебные приставы приостановили работу кулинарии в жилой многоэтажке

Жительница Самарской области обратилась в суд с жалобой на индивидуального предпринимателя. По словам гражданки, она проживает на втором этаже высотки. Прямо под ее квартирой располагается кулинария. Из-за отсутствия в заведении вытяжки в соседних помещениях постоянно чувствуется запах приготовления пищи, а также гарь и дым. Решить вопрос полюбовно не удалось — предприниматель заявил, что волен делать все, что хочет.

По информации УФССП по Самарской области, рассмотрев все материалы дела, суд установил, что торговой точкой были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, предприниматель использовал нежилое помещение, нарушая условия договора найма. Деятельность торговой точки по решению суда была приостановлена, двери заведения опечатали судебные приставы.