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Девелопер «Гранель» застроит бывший участок Минобороны рядом с Лосиным островом
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Девелопер «Гранель» застроит бывший участок Минобороны рядом с Лосиным островом 

Rambler News Service 1 час назад
Застройщик «Гранель» стал победителем аукциона по продаже бывшего участка Минобороны площадью 8,5 га во 2-ом Иртышском проезде, вблизи Лосиного острова на востоке Москвы, следует из сообщения Дом. РФ (ранее — АИЖК). Девелопер заплатит за лот 661 млн руб. Как пояснили RNS в «Гранель», компания планирует построить на этом участке жилой комплекс комфорт-класса.
«23 марта Дом.РФ провел открытый аукцион по продаже земельного участка площадью 8,5 га, расположенного в московском районе Гольяново, во 2-ом Иртышском проезде. Победителем аукциона стало ООО «ПаркТех»», — отмечается в сообщении Дом.РФ.
Компанию «ПаркТех», по данным СПАРК, возглавляет Назаров Денис Андреевич, являющийся также генеральным директором в «Гранель-недвижимость» и «Гранель Скай Хотелс», а также бенифициаром головной компании «Гранель-Бетон» — УК «Аструм-Москва».
«Да, мы действительно приобрели этот участок. Будем строить там ЖК комфорт-класса», — подтвердил RNS представитель «Гранель».
Участок входит в состав реорганизуемой территории промзоны «Калошино». На территории находятся здание типографии и склад, а также ветхие производственно-складские помещения.
Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в интервью RNS отмечал, что столичные власти ведут переговоры с Минобороны о передаче участков в Лосиноостровском районе под строительство жилья для участников программы реновации.
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