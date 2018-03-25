Власти Калининградской области ужесточили наказание за незаконную торговлю 

Депутаты областной Думы внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новому закону физическим лицам будет выписываться штраф без предварительных предупреждений. Размер штрафа при первичном нарушении увеличен до четырёх тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. Ранее первичное наказание составляло две-три тысячи, повторное — не более четырёх тысяч рублей.
В преддверии чемпионата мира по футболу наведение порядка на улицах Калининграда крайне актуально. Несанкционированная торговля не только наносит значительный ущерб экономике, но и ухудшает облик города, — заявил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.