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В Калининградской области штрафовать физлиц за несанкционированную торговлю будут без предупреждений
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В Калининградской области штрафовать физлиц за несанкционированную торговлю будут без предупреждений 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области щтрафовать физлиц за несанкционированную торговлю будут без предупреждений.
Соответствующие изменения внесены областной думой во втором чтении в закон Калининградской области «Кодекс об административных правонарушениях».
Поправки инициированы министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. На сегодняшний день в полномочия ведомства входит составление протокола о правонарушении и его передача мировым судьям, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.
Процедура принятия мер для нарушителей правил торговли занимала до трех месяцев и заканчивалась, как правило, вынесением предупреждения. Такое наказание не воспринималось предпринимателями как существенное. В итоге граждане продолжали размещать объекты розничной торговли в непредназначенных для этого общественных местах без соответствующих разрешений органов местного самоуправления.
Согласно новому закону физлицам будет выписываться штраф, без предварительных предупреждений. Размер штрафа увеличен до 4 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей. Ранее первичный штраф составлял 2-3 тысячи рублей, повторный — не более 4 тысяч рублей.
«В преддверии чемпионата мира по футболу наведение порядка на улицах города особо актуально. Несанкционированная торговля не только ухудшает облик города, но и наносит значительный ущерб его экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции», — прокоммунтировал в Калининграде министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.
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