Презентация 27 марта не будет богата на аппаратные новинки

Некоторые новинки, которые Apple , по слухам, должна представить на презентации 27 марта, могут задержаться на неопределенный срок, пишет Bloomberg . В данном случае речь идет о «доступном» MacBook Air и iPad Pro с Face ID. По данным издания, производителю требуется больше времени, чтобы подготовить устройства к релизу, поэтому предстоящая презентация будет сосредоточена на чем-то другом.

В роли «чего-то другого», уверяет Марк Гурман , колумнист Bloomberg, выступит доступная версия iPad без уточняющих постфиксов. Несмотря на практически полное отсутствие информации о предстоящем планшете, есть мнение, что его стоимость будет ниже, чем у iPad пятого поколения, и составит не более 259 долларов. Это повысит привлекательность планшета в глазах школьников и студентов.

Значительная часть мероприятия, сообщает Гурман, будет посвящена программным продуктам компании. Одним из них станет фреймворк ClassKit, который позволит разработчикам создавать приложения для учебы. Программы на основе ClassKit, например, не позволят учащимся покидать их пределы без санкции преподавателя, чтобы подсмотреть ответы на тест или контрольную в Интернете.

AppleInsider.ru будет вести текстовую трансляцию презентацию, которую можно посмотреть на live-странице. Обсудить предстоящую презентацию можно в нашем Telegram-чате.