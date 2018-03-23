Исправляя ошибки советского времени. На Машмете в Воронеже исчезнет озеро из нечистот

Пока неприятный запах распространяется на всю округу. На Машмете в ближайшее время исчезнет целое озеро из нечистот, которое образовалось из-за неправильно построенной в советское время канализации. Сейчас неприятный запах от него распространяется на всю округу. Строители уже завершают монтаж новой двухкилометровой ветки по улице Дубровина вдоль железнодорожной ветки. Запуск коммуникаций запланирован на середину апреля. Вместо старых керамических труб теперь будут использовать полиэтиленовые. Они более прочные и смогут выдерживать вибрацию от поездов до пятидесяти лет. Проект предусматривает и подключение к сети дополнительных пользователей. Строители используют бестраншейную технологию. Это позволяет монтировать до пятидесяти метров труб в день, не нарушая ландшафта. После строительства стоки откачают, территорию продезинфицируют и планируют благоустроить.

— Старая канализация проложена ещё в советское время из керамических труб диаметром 250 мм. Проложена она была с нарушениями, с контр-уклоном — то есть уклон в противоположную сторону. Вода не течёт по ней, как она должна протекать, а собирается и вытекает через колодцы. После того, как работы будут завершены, вся канализация будет переключена в новую линию трубопровода. Соответственно, старая работать не будет и не будут выходить на поверхность сточные воды, — рассказал инженер-технолог «РВК-Воронеж» Дмитрий Белых