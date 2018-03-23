Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района

Воробьев отметил, что муниципалитет возглавит «один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области» — Андрей Вихарев . В настоящее время он занимает должность главы городского округа Лосино-Петровский

По словам Вихарева, виновные в сложившейся ситуации в Волоколамске будут оштрафованы.

"Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему — этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района", — заявил он.

Также стало известно, что губернатор назначил и.о. главы округа Лосино-Петровский вместо Вихарева. Им стал Олег Фетюков, занимавший должность заместителя главы муниципалитета.

Отставка произошла на фоне проблем с мусорным полигоном «Ядрово», расположенным в Волоколамском районе.

Ситуация с «Ядрово»

"Проблема застарелая и очень-очень сложная для решения, но это не значит, что все сидят спустя руки, ведется очень напряженная работа", — сказал он.

На территории «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — 68 детей, их осмотрели и отпустили домой.

Все они жаловались на тошноту и головокружение, у одного было повышено давление, у четверых появилась сыпь на коже.

При этом уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова заявила, что запах со свалки хоть и неприятен, но не вреден для здоровья. Сотрудник пресс-службы Минздрава Подмосковья также подчеркнул, что результаты анализов крови людей, обратившихся за помощью в Волоколамске, не выявили следов летучих газов.

Жители протестуют

В четверг жители города вышли на митинг у Центральной районной больницы, в нем участвовало около полторы тысячи человек. Люди требовали встречи с губернатором и другими чиновниками и закрытия полигона.

На митинг к толпе вышел Евгений Гаврилов. Собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района. Завязалась потасовка, раздавались свист и выкрики.

В тот же день местные власти объявили, что объемы свозимых на «Ядрово» отходов уменьшены. Там установили системы видеоконтроля, что не позволит проехать более, чем 80 машинам. Также к середине июня ожидают прибытия оборудования из Нидерландов , с помощью которого проведут дегазацию полигона.

На это время местных жителей, прежде всего, детей, готовы принять шесть санаториев и лагерей.

Жители Волоколамска вышли на митинг после массового отравления детей