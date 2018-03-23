В долине реки Сетунь на западе Москвы появится парковая зона

Долина реки Сетунь и ее притоков в районе Ново-Переделкино на западе Москвы будет благоустроена и озеленена, на работы по созданию парковой зоны, которые планируется завершить к ноябрю 2019 года, могут направить 135 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит тендер, победитель которого получит право на заключение госконтракта на благоустройство территории. Заявки на конкурс принимаются до 6 апреля, а его итоги будут подведены 12 апреля», — уточняется в материале.

Согласно конкурсной документации, стоимость работ оценивается в 135 миллионов рублей, финансирование ведется из бюджета города Москвы. Подрядчику предстоит посадить в долине реки больше 300 деревьев, вырубить кустарник, постелить газон и соорудить сеть дорожек и тропинок.

Кроме того, в долине Сетуни появятся 15 декоративных мостиков через притоки реки, 120 цветников, урны, скамейки и фонари, а также одна спортивная и две детские площадки. Помимо этого, в парковой зоне установят 64 информационных стенда.