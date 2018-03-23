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Новая дорога на улице Качинцев не пережила короткую волгоградскую зиму
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Новая дорога на улице Качинцев не пережила короткую волгоградскую зиму 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Дорога в Дзержинском районе Волгограда на улице Качинцев от стадиона «Электроник» до проспекта Жукова в эти дни выглядит так, будто последний ремонт здесь проводился с десяток лет назад. На самом деле, прошло не больше полугода после того, как отсюда выехала последняя дорожная техника.
Сегодня по обвноленной прошлой осенью дороге вдоль бывшего Качинского училища и Гарнизонного универмага проехался волгоградский активист Алексей Ульянов. Состояние дороги после ремонта и пережитой зимы он снял он снял на видео.
Дорога на Каче рассыпалась
— Спустя всего несколько месяцев после капитального ремонта дороги на улице Качинцев она в прямом смысле начала рассыпается, — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Между тем, хочу напомнить, нам говорили, что дорожную одежду укладывают по новому стандарту. Клали асфальт под дождем — вот и результат. Частично дорога попросут умерла.
Глубокие и частые ямы на дороге по улице Качинцев наблюдаются на всем ее протяжении от улицы Московской и до перекрестка с проспектом. Особенно плохи дела на участке возле Качинского училища.
— На всем протяжении Качинцев расходятся швы, — говорит Алексей Ульянов. — На новой дороге, которую полностью перекладывали, виднеются глубокие ямы. Спайка посередине дороги попросту разъезжается в стороны.
В администрации Волгограда V1.ru обещали предоставить комментарий по поводу состояния данной дороги в ближайшее время. В мэрии сообщили, что в эти дни на городских улицах работают специальные комиссии, которые проверяют состояние дорог после зимовки.
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