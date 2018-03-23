Новая дорога на улице Качинцев не пережила короткую волгоградскую зиму

Дорога в Дзержинском районе Волгограда на улице Качинцев от стадиона «Электроник» до проспекта Жукова в эти дни выглядит так, будто последний ремонт здесь проводился с десяток лет назад. На самом деле, прошло не больше полугода после того, как отсюда выехала последняя дорожная техника.

Сегодня по обвноленной прошлой осенью дороге вдоль бывшего Качинского училища и Гарнизонного универмага проехался волгоградский активист Алексей Ульянов . Состояние дороги после ремонта и пережитой зимы он снял он снял на видео.

Дорога на Каче рассыпалась

— Спустя всего несколько месяцев после капитального ремонта дороги на улице Качинцев она в прямом смысле начала рассыпается, — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Между тем, хочу напомнить, нам говорили, что дорожную одежду укладывают по новому стандарту. Клали асфальт под дождем — вот и результат. Частично дорога попросут умерла.

Глубокие и частые ямы на дороге по улице Качинцев наблюдаются на всем ее протяжении от улицы Московской и до перекрестка с проспектом. Особенно плохи дела на участке возле Качинского училища.

— На всем протяжении Качинцев расходятся швы, — говорит Алексей Ульянов. — На новой дороге, которую полностью перекладывали, виднеются глубокие ямы. Спайка посередине дороги попросту разъезжается в стороны.

В администрации Волгограда V1.ru обещали предоставить комментарий по поводу состояния данной дороги в ближайшее время. В мэрии сообщили, что в эти дни на городских улицах работают специальные комиссии, которые проверяют состояние дорог после зимовки.