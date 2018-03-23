Корейцев отучают сидеть на работе «до потери пульса» 

Корейцев стали силой выгонять с работы по пятницам. Очень скоро сотрудники мэрии Сеула больше не смогут оставаться подольше, чтобы поработать перед выходными. Начиная со следующей недели компьютеры в здании администрации южнокорейской столицы будут выключаться в определенное время — сперва в восемь часов вечера, а затем и в семь.
Под эксперимент с принудительным завершением рабочего дня попадут все сотрудники сеульской мэрии. Исключения допускаются только при особых обстоятельствах. При этом более двух третей работников просили не включать их в эксперимент, чтобы они могли работать в пятницу допоздна.
О феноменальной трудовой культуре Южной Кореи рассказывает директор корейских программ Института экономики РАН Георгий Толорая:
Георгий Толорая директор корейских программ Института экономики РАН, профессор МГИМО «Корейцы — люди очень трудолюбивые, и, конечно, все южнокорейское экономическое чудо связано именно с беззаветным и напряженным трудом поколений корейцев. Это вошло в плоть и кровь, в этический кодекс корейцев — работать много, работать, не щадя себя, работать не только за прибыль, не только в своих интересах, но и в интересах государства, народа, чтобы вывести страну из нищеты и поднять ее на передовые позиции. Есть негласное правило: пока не ушел начальник, подчиненные остаются на месте, а уходят часов в восемь, не раньше. Это традиция. Может, и не такая плохая традиция, потому что именно этим обеспечен прогресс Южной Кореи и высокий уровень жизни, которого они добились. Хотя оборотной стороной, конечно, является сверхэксплуатация, напряженность, самый высокий процент самоубийств в Азии. Это тоже есть, но, как говорится, ничего не дается бесплатно».
Эксперимент с автоматическим отключением компьютеров в мэрии Сеула больше похож на PR-ход, считает ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института стран Дальнего Востока Константин Асмолов:
Константин Асмолов научный сотрудник центра корейских исследований Института стран Дальнего Востока «Это популистский шаг. Посмотрим, насколько это распоряжение вообще будет претворено в жизнь на практике. До определенного времени Южная Корея имела самую длинную рабочую неделю. Буквально только в этом или прошлои месяце они ввели закон об изменении и укорочении рабочего дня, вообще рабочего времени, после чего все это более или менее привелось к стандартам и официально корейская рабочая неделя стала не самая большая. Я считаю, что эта новость высосана из пальца и частично призвана отвлечь от реальных экономических проблем, потому что Мун (Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея — Business FM) борется с безработицей, и борьба идет тяжело, есть проблемы с дополнительным бюджетом. А это такой красивый популистский шаг, который обращает на себя внимание».
Как обстоят дела с переработками в России и можно ли сравнить нашу трудовую культуру с азиатской, европейской и американской?
Александр Ветерков генеральный директор рекрутингового сервиса Rabota.ru «Ярких примеров, чтобы отключать компьютер на рабочих местах для того, чтобы выгнать людей домой, нет. Если говорить в целом про переработку, то в России считается хорошим тоном небольшие переработки: где-то 20 минут, до часа в день перерабатывать — это нормальный, хороший тон. При этом сама переработка очень сильно разнится от сферы деятельности компании и от регионов. По данным опросов, которые мы проводим на сайте, мы видим, что переработки часты в бюджетных компаниях, в министерствах или в IT-компаниях. Если говорить по регионам РФ, то наиболее часто переработки встречаются в Москве. Чем ближе к югу, тем чаще встречается недоработка либо удаленная работа. Если говорить про корпоративную культуру, то европейская корпоративная культура считается самой бюрократизированной, то есть все достаточно четко прописано, поэтому в этих странах переработки как раз встречаются реже. Если говорить про азиатскую корпоративную культуру, то переработки очень часты, там есть случаи смерти в результате переутомления. Самая демократичная корпоративная культура — это американская, где все люди обращаются друг к другу на „ты“ и достаточно свободно прописаны регламенты, графики и так далее. Если говорить о России, то, безусловно, мы видим разные примеры корпоративных культур в разных сферах. Если мы берем банковскую сферу, то это в чистом виде европейская корпоративная культура, если мы берем IT-сферу, то она смешанная и ближе к американской. От азиатской корпоративной культуры мы все-таки ушли достаточно далеко».
Южная Корея — страна с едва ли не самым долгим рабочим днем в мире. В начале марта парламент страны одобрил сокращение рабочей недели с 68 до 52 часов. Реформа будет вводиться постепенно — сначала в крупных компаниях, затем в средних и малых.