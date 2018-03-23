Корейцев отучают сидеть на работе «до потери пульса»

Корейцев стали силой выгонять с работы по пятницам. Очень скоро сотрудники мэрии Сеула больше не смогут оставаться подольше, чтобы поработать перед выходными. Начиная со следующей недели компьютеры в здании администрации южнокорейской столицы будут выключаться в определенное время — сперва в восемь часов вечера, а затем и в семь.

Под эксперимент с принудительным завершением рабочего дня попадут все сотрудники сеульской мэрии. Исключения допускаются только при особых обстоятельствах. При этом более двух третей работников просили не включать их в эксперимент, чтобы они могли работать в пятницу допоздна.

Георгий Толорая директор корейских программ Института экономики РАН, профессор МГИМО «Корейцы — люди очень трудолюбивые, и, конечно, все южнокорейское экономическое чудо связано именно с беззаветным и напряженным трудом поколений корейцев. Это вошло в плоть и кровь, в этический кодекс корейцев — работать много, работать, не щадя себя, работать не только за прибыль, не только в своих интересах, но и в интересах государства, народа, чтобы вывести страну из нищеты и поднять ее на передовые позиции. Есть негласное правило: пока не ушел начальник, подчиненные остаются на месте, а уходят часов в восемь, не раньше. Это традиция. Может, и не такая плохая традиция, потому что именно этим обеспечен прогресс Южной Кореи и высокий уровень жизни, которого они добились. Хотя оборотной стороной, конечно, является сверхэксплуатация, напряженность, самый высокий процент самоубийств в Азии. Это тоже есть, но, как говорится, ничего не дается бесплатно».

Эксперимент с автоматическим отключением компьютеров в мэрии Сеула больше похож на PR-ход, считает ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института стран Дальнего Востока Константин Асмолов

Константин Асмолов научный сотрудник центра корейских исследований Института стран Дальнего Востока «Это популистский шаг. Посмотрим, насколько это распоряжение вообще будет претворено в жизнь на практике. До определенного времени Южная Корея имела самую длинную рабочую неделю. Буквально только в этом или прошлои месяце они ввели закон об изменении и укорочении рабочего дня, вообще рабочего времени, после чего все это более или менее привелось к стандартам и официально корейская рабочая неделя стала не самая большая. Я считаю, что эта новость высосана из пальца и частично призвана отвлечь от реальных экономических проблем, потому что Мун (Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея — Business FM ) борется с безработицей, и борьба идет тяжело, есть проблемы с дополнительным бюджетом. А это такой красивый популистский шаг, который обращает на себя внимание».

Как обстоят дела с переработками в России и можно ли сравнить нашу трудовую культуру с азиатской, европейской и американской?

Александр Ветерков генеральный директор рекрутингового сервиса Rabota.ru «Ярких примеров, чтобы отключать компьютер на рабочих местах для того, чтобы выгнать людей домой, нет. Если говорить в целом про переработку, то в России считается хорошим тоном небольшие переработки: где-то 20 минут, до часа в день перерабатывать — это нормальный, хороший тон. При этом сама переработка очень сильно разнится от сферы деятельности компании и от регионов. По данным опросов, которые мы проводим на сайте, мы видим, что переработки часты в бюджетных компаниях, в министерствах или в IT-компаниях. Если говорить по регионам РФ, то наиболее часто переработки встречаются в Москве . Чем ближе к югу, тем чаще встречается недоработка либо удаленная работа. Если говорить про корпоративную культуру, то европейская корпоративная культура считается самой бюрократизированной, то есть все достаточно четко прописано, поэтому в этих странах переработки как раз встречаются реже. Если говорить про азиатскую корпоративную культуру, то переработки очень часты, там есть случаи смерти в результате переутомления. Самая демократичная корпоративная культура — это американская, где все люди обращаются друг к другу на „ты“ и достаточно свободно прописаны регламенты, графики и так далее. Если говорить о России, то, безусловно, мы видим разные примеры корпоративных культур в разных сферах. Если мы берем банковскую сферу, то это в чистом виде европейская корпоративная культура, если мы берем IT-сферу, то она смешанная и ближе к американской. От азиатской корпоративной культуры мы все-таки ушли достаточно далеко».

Южная Корея — страна с едва ли не самым долгим рабочим днем в мире. В начале марта парламент страны одобрил сокращение рабочей недели с 68 до 52 часов. Реформа будет вводиться постепенно — сначала в крупных компаниях, затем в средних и малых.