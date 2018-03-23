Спасатели в Петербурге усилят контроль за рыболовами в Кронштадте и у «Лахта центра»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 марта. / ТАСС /. Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга усилит контроль за безопасностью на льду в пяти наиболее популярных точек у рыбаков, в том числе на водоемах у дамбы в Кронштадте и башни «Лахта центра» — самого высокого здания в Европе, расположенного в Приморском районе города. Об этом в пятницу сообщил директор службы Юрий Данчук.

" [Дежурства будут усилены] на гидротехническом сооружении С1, С2 (дамба — прим. ТАСС) — слева и справа от Кронштадта, там постоянно на выходных до 2 тыс. рыбаков. Контроль спасателей будет усилен также на маяке Толбухин — там, как говорится у рыбаков, хорошо клюет. Кроме того, будут усилены дежурства в Красносельском районе Петербурга и в окрестностях строящегося небоскреба "Газпрома" , — сказал он в петербургском пресс-центре ТАСС.

Данчук также напомнил, что запрет выходить на лед в Петербурге действует с 15 марта.

По словам специалиста, из-за большого количества туристов, гуляющих по замерзшим водоемам, спасатели будут следить за реками и каналами, а также центром города.

Глава поисково-спасательной службы Петербурга также отметил, что с начала декабря в городе произошло четыре несчастных случая со снегоходами на водных объектах, это на два меньше, чем за этот же период в прошлого года. Однако до схода льда остается еще больше двух недель, так что данная статистика не окончательная, сказал Данчук.