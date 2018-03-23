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Спасатели в Петербурге усилят контроль за рыболовами в Кронштадте и у «Лахта центра»
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Спасатели в Петербурге усилят контроль за рыболовами в Кронштадте и у «Лахта центра» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга усилит контроль за безопасностью на льду в пяти наиболее популярных точек у рыбаков, в том числе на водоемах у дамбы в Кронштадте и башни «Лахта центра» — самого высокого здания в Европе, расположенного в Приморском районе города. Об этом в пятницу сообщил директор службы Юрий Данчук.
" [Дежурства будут усилены] на гидротехническом сооружении С1, С2 (дамба — прим. ТАСС) — слева и справа от Кронштадта, там постоянно на выходных до 2 тыс. рыбаков. Контроль спасателей будет усилен также на маяке Толбухин — там, как говорится у рыбаков, хорошо клюет. Кроме того, будут усилены дежурства в Красносельском районе Петербурга и в окрестностях строящегося небоскреба "Газпрома", — сказал он в петербургском пресс-центре ТАСС.
Данчук также напомнил, что запрет выходить на лед в Петербурге действует с 15 марта.
По словам специалиста, из-за большого количества туристов, гуляющих по замерзшим водоемам, спасатели будут следить за реками и каналами, а также центром города.
Глава поисково-спасательной службы Петербурга также отметил, что с начала декабря в городе произошло четыре несчастных случая со снегоходами на водных объектах, это на два меньше, чем за этот же период в прошлого года. Однако до схода льда остается еще больше двух недель, так что данная статистика не окончательная, сказал Данчук.
Ранее в "Мостотресте" сообщали, что сезон навигации на Неве официально начнется с 10 апреля, на притоках, рукавах и каналах в черте города — с 20 апреля. Однако, отметили в «Мостотресте», реальное начало движения судов зависит от ледовой обстановки.
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