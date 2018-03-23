Евгений Куйвашев провел встречу с заместителем Бастрыкина

Евгений Куйвашев по итогам встречи с Ильей Лазутовым дал поручения заместителю руководителя администрации главы региона Евгению Гурарию — отработать вопросы, входящие в компетенцию органов власти региона.

Напомним, Илья Лазутов находился в рабочей поездке в Свердловской области с 20 марта. В течение трех дней он провел личный прием граждан, который длился 28 (!) часов без сна и с краткими перерывами на отдых. Принято было 116 человек. Также зампредседателя СКР провел оперативные совещания с сотрудниками регионального следственного управления. Речь шла о проблемах дольщиков, заработной плате, тарифах на услуги ЖКХ. Отдельный вопрос касался помощи выпускнице коррекционной школы с продолжением получения образования.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области