Ещё
Евгений Куйвашев провел встречу с заместителем Бастрыкина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Евгений Куйвашев провел встречу с заместителем Бастрыкина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Евгений Куйвашев по итогам встречи с Ильей Лазутовым дал поручения заместителю руководителя администрации главы региона Евгению Гурарию — отработать вопросы, входящие в компетенцию органов власти региона.
Заместитель председателя СК России поблагодарил губернатора Свердловской области за содействие.
Напомним, Илья Лазутов находился в рабочей поездке в Свердловской области с 20 марта. В течение трех дней он провел личный прием граждан, который длился 28 (!) часов без сна и с краткими перерывами на отдых. Принято было 116 человек. Также зампредседателя СКР провел оперативные совещания с сотрудниками регионального следственного управления. Речь шла о проблемах дольщиков, заработной плате, тарифах на услуги ЖКХ. Отдельный вопрос касался помощи выпускнице коррекционной школы с продолжением получения образования.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Главное за неделю в регионах РФ. Похмелье после выборов, работа над ошибками, и «кхыть» губернатору Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 399 Первый канал не будет менять ведущего программы «Пусть говорят»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ450
Набиуллина взялась за пенсии96
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого85
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ515
Россияне устроили набег на «Магнит»36
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение