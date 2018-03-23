Ещё
28 миллионов пытаются вернуть воронежцы, отдавшие деньги «экстрасенсу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

28 миллионов пытаются вернуть воронежцы, отдавшие деньги «экстрасенсу» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На первое заседание суда девушка явилась в символичном наряде — толстовке с эмблемой Бэтмэна.
В Воронеже начался суд над 30-летней Светланой Диденко, которая считает, что у нее суперспособность — видеть немного больше, чем обычные люди. В это, кажется, поверили пять взрослых людей, двое из них — мужчины. По версии следствия, девушка втиралась к ним в доверие и убеждала, что она ясновидящая. На домашних сеансах обещала им решить проблемы с личной жизнью, а кому-то и преумножить богатство. Что, в общем, и удалось, но только самому экстрасенсу, а не её клиентам. Одна из потерпевших, например, отдала ей 24 миллиона рублей, а сейчас живет в квартире, которая уже ей не принадлежит — в любой момент может объявиться новый собственник жилплощади. Если в суде вина Светланы Диденко будет доказана, то ей максимально грозит 10 тюрьмы. Уже полгода девушка находится в СИЗО, позицию свою не меняет — утверждает, ее оговорили. Адвокат Светланы Диденко Юрий Зябкин тоже в этом уверен: — Прямых доказательств, подтверждающих вину моей подзащитной, в деле не имеется. Более того, данное дело относится к гражданско-правовым отношениям. По факту — в наличии двух долговых расписок, которые должны предъявляться в исковом производстве. В дальнейшем, так как она вину не признает, будем пытаться защитить мою девушку. Признать ее невиновной, оправдать.
Вести Воронеж: последние новости
Эксперты из Франции рассказали воронежским студентам о принципах правильной вентиляции домов Эвакуация авто и миграция парковок. Как в Воронеже проходит уборка снега В Воронежской области исчезнувший из психинтерната мужчина нашёлся живым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ445
Набиуллина взялась за пенсии97
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого85
Россияне устроили набег на «Магнит»38
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ517
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение