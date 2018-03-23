28 миллионов пытаются вернуть воронежцы, отдавшие деньги «экстрасенсу» 

На первое заседание суда девушка явилась в символичном наряде — толстовке с эмблемой Бэтмэна.
В Воронеже начался суд над 30-летней Светланой Диденко, которая считает, что у нее суперспособность — видеть немного больше, чем обычные люди. В это, кажется, поверили пять взрослых людей, двое из них — мужчины. По версии следствия, девушка втиралась к ним в доверие и убеждала, что она ясновидящая. На домашних сеансах обещала им решить проблемы с личной жизнью, а кому-то и преумножить богатство. Что, в общем, и удалось, но только самому экстрасенсу, а не её клиентам. Одна из потерпевших, например, отдала ей 24 миллиона рублей, а сейчас живет в квартире, которая уже ей не принадлежит — в любой момент может объявиться новый собственник жилплощади. Если в суде вина Светланы Диденко будет доказана, то ей максимально грозит 10 тюрьмы. Уже полгода девушка находится в СИЗО, позицию свою не меняет — утверждает, ее оговорили. Адвокат Светланы Диденко Юрий Зябкин тоже в этом уверен: — Прямых доказательств, подтверждающих вину моей подзащитной, в деле не имеется. Более того, данное дело относится к гражданско-правовым отношениям. По факту — в наличии двух долговых расписок, которые должны предъявляться в исковом производстве. В дальнейшем, так как она вину не признает, будем пытаться защитить мою девушку. Признать ее невиновной, оправдать.