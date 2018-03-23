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В контактном зоопарке кролик покусал посетителей
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В контактном зоопарке кролик покусал посетителей 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Управление Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе временно запретило деятельность контактного зоопарка в торговом центре на улице Азовской после того, как кролик покусал там шестилетнего ребенка и его маму.
«В ходе расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения бешенства. Руководством зоопарка не представлены документы о вакцинации сотрудников против бешенства», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
Учитывая, что такие обстоятельства могут создать угрозу для жизни и здоровья посетителей, вход в контактный зоопарк «Зверушки — не игрушки» опечатали, а владельцу временно запретили заниматься деятельностью. Теперь административное дело по факту произошедшего будет рассматривать Зюзинский районный суд.
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