В контактном зоопарке кролик покусал посетителей

Управление Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе временно запретило деятельность контактного зоопарка в торговом центре на улице Азовской после того, как кролик покусал там шестилетнего ребенка и его маму.

«В ходе расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения бешенства. Руководством зоопарка не представлены документы о вакцинации сотрудников против бешенства», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Учитывая, что такие обстоятельства могут создать угрозу для жизни и здоровья посетителей, вход в контактный зоопарк «Зверушки — не игрушки» опечатали, а владельцу временно запретили заниматься деятельностью. Теперь административное дело по факту произошедшего будет рассматривать Зюзинский районный суд.