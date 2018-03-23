Студенты-экологи ВоГУ познакомились с местом будущей практики

Экскурсия на очистные сооружения «Вологдагорводоканала» прошла сегодня для студентов-экологов ВоГУ. Ребят познакомили с работой предприятия, которое располагается на ул. Клубова. Многие из студентов именно это предприятие выберут для прохождения дальнейшей практики.

«На ознакомительной экскурсии ребята смогут посмотреть на практике то, что они изучают на теоретических предметах. Мы покажем технологическую схему водоподготовки, блоки очистных сооружений, реагентное хозяйство, более подробно расскажем о системе хлорирования», — пояснил сотрудник предприятия Сергей Лаптев

Подобные экскурсии проходят регулярно, причем посещают студенты и другие предприятия.

«Прежде всего для нас это опыт, который мы сможем применить в будущем. Здесь мы увидели, как вода проходит стадии очистки, это очень познавательно. Теперь мы можем прийти сюда на практику», — рассказал студент 2го курса факультета экологии ВоГУ Андрей Патракеев.

Ежедневно через очистные «Вологдагорводоканала» на ул. Клубова проходит более 30 тонн воды. Каждый день специалисты исследуют более 400 проб, взятых в 20 различных точках распределительной сети города. Качество контролируют по 78 показателям состава и свойств воды, в их числе микробиологические, органические, радиоактивные.

«Уже в этом году продолжится реконструкция очистных сооружений водопровода. Сейчас прошли испытания, мы опробовали новые технологии и в следующем году, при поддержке областного бюджета, планируем ввести автоматизацию реагентного хозяйства», — прокомментировал референт заместителя Мэра Вологды Александр Федюнин.

Вскоре на предприятии внедрят и новые технологии очистки воды. Речь идет об использовании нового реагента для очистки и технологии, позволяющего улучшить санитарное состояние очистных сооружений и водопровода.