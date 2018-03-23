Не мешало бы обуздать в Кургане любителей быстрой езды

«Какой же русский не любит быстрой езды?» Эту всем известную фразу из произведения Н. В. Гоголя «Мертвые души», можно было применить и к старому Кургану , и все бы ничего, да только от таких любителей быстрой езды было слишком много вреда и проблем.

Лихачи на лошадях, которые могли покалечить не только себя, но и других людей, бойко гоняли по улицам города. В основном, это касалось извозчиков. В России , в старину извозчиков — нарушителей уличного движения приказано было бить кнутом, а иногда им грозила и смертная казнь. Царским Указом от 1730 года повелевалось: «Извозчикам и прочим всяких чинов людям, ездить, имея лошадей взнузданных, со всяким опасением и осторожностью, смирно». В 1890 году Курганская городская дума издала постановление, касавшееся извозного промысла, в котором извозчикам предписывалось: «…не заниматься быстрой ездой, каждый извозчик обязан иметь при себе биржевой номер, который должен находиться около воротника, сзади на спине, чтобы седок мог его видеть, и, кроме того, на дрожках, пролетках и санках, сзади, по черному фону белой краской четко должен быть написан тот же биржевой номер».

Курганский извозчик. н. ХХ в.

Вот как описывал в своих воспоминаниях курганский городской транспорт начала ХХ века А. С. Балакшин: «Пролетки извозчиков, грузовые подводы и редкие автомобили. Завидев клиента, извозчики неслись с огромной скоростью, опережая друг друга и обрызгивая всех прохожих липкой грязью».

О некоторых дорожных происшествиях того времени сообщали Курганские и Тобольские газеты.

В 1894 году газета «Тобольские губернские ведомости» писала: «Из-за отсутствия тротуаров бедным пешеходам, особенно во время ярмарок, когда извозчики, заслышав свист пешего, стараются опередить один другого и бросаются всей биржей по направлению к седоку, бедным пешеходам приходится цепляться за стены домов из опасения быть раздавленными».

В 1913 году эта же газета сообщала о неблаговидном поступке молодой дамы, которая между Троицким переулком и Дворянской улицей неслась на лошади, сбила одиноко шедшего прохожего, и умчалась дальше, даже не остановившись, чтобы посмотреть — нужна ли пострадавшему помощь.

В январе 1913 года газета «Курганский вестник» сообщала: «По городу часто наблюдаются случаи очень быстрой езды, опасной для прохожих. На днях на Троицкой улице один из любителей быстрой езды чуть не задавил двух прохожих, проходивших через улицу».

«Не мешало бы обуздать любителей быстрой езды», — возмущенно писала газета.

23 июня 1914 года в этой же газете сообщалось: «В среду, в Курганскую городскую больницу был доставлен в бессознательном состоянии работник Горшкова — Туркин, ушибленный лошадью, во время проезда по базару. У Туркина сильно ушиблены голова и спина, состояние тяжелое».

Подводы на улице Дворянской. н. ХХ в.

В сельской местности положение дел было еще хуже.

В мае 1873 года те же «Тобольские губернские ведомости» писали: «17 мая сего года временно — отпускной деревни Слободчиковой — Александр Сазонтов был убит лошадью с неизвестным седоком».

«13 ноября 1873 года в Курганском округе в селе Кривинском, Кривинской волости был сильно ушиблен лошадью, проезжавшей крестьянской жены Петровой, крестьянский мальчик Тимофей Беляев , от полученных ушибов и ран мальчик скончался».

«6 декабря 1884 года скоропостижно умер от ран, нанесенных проезжавшей лошадью, бессрочно — отпускной рядовой Введенской волости Трофим Вахов».

«15 ноября 1913 года крестьянин деревни Больше — Мартиной, Куреинской волости Д. П. Щукин на лошади возвращался из деревни Моховой Куреинской волости к себе домой, но, не доезжая деревни, лошадь вдруг понеслась и упала в глубокую канаву, таким образом, на смерть разбила своего седока Щукина».

Транспорт Кургана. н. ХХ в.

Иногда, обыватели сами становились причиной дорожных происшествий, особенно в пьяном виде. Выйдя из кабака, в нетрезвом состоянии, они попадали под колеса, проезжавших экипажей. Так, например, произошло в 1911 году в Моршихинской волости Курганского округа, когда крестьянин Игнатов, выйдя вечером пьяным из кабака, был сбит проезжавшей пролеткой. Особенно это касалось разного рода праздников.

В 1895 году газета «Тобольские губернские ведомости» писала: «Крестьяне гуляют, напившись на съезжих праздниках в Могилевской волости Курганского округа, которые проходят один, а в других местностях и два и три раза в год. На праздниках этих, вино пьется ведрами. Напившись, крестьяне едут кататься по селению, большей частью на лучших, запряженных парою, тройкой лошадях, кричат, ругаются, сквернословят. Нередко случается, что разгоряченные лошади, какого — либо богатого мужичка, не привыкшие к шуму, разнесут катающихся и задавят какого-нибудь сильно подвыпившего бедняка, или вытряхнут катающихся и изувечат одного –двух».

Вот так, вроде бы и автомобилей еще не было, а проблем было не меньше, чем сейчас.

Картина «Скачущие наперегонки на телегах», 1857 Сверчков Н. Е. (1817 — 1898)