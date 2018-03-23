Петербургская консерватория получила площади под новый музыкальный кадетский корпус 

«У нас на улице Глинки, 2 есть около 6 тыс. м пространства, которое находится в ведении Министерства культуры как резервный фонд. И вот на недавнем совещании в Москве, где речь шла о создании на базе нашей консерватории кадетского корпуса, Владимир Ростиславович (министра культуры Мединский — прим. ТАСС) быстро принял решение — выделить резервный фонд для открытия кадетского корпуса в Петербурге. Так что осталось провести там соответствующие проектные и ремонтные работы, чтобы эти помещения приспособить под нужды этого нового учебного подразделения, где дети будут учиться на полном государственном обеспечении», — сказал Алексей Васильев.