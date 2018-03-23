Элджей обматерил поклонников

Все случилось в Воронеже. Как сообщают местные СМИ артист возмутился и потребовал выключить фонарики на телефонах и вообще не включать, пока он сам не прикажет. Увы, нетерпеливые фанаты не стали дожидаться указаний кумира и включили лампочки. Элджей не выдержал и заявил:

— Не включайте фонарики на телефонах, пока я вас не попрошу, — не выдержал рэпер. — Вы можете успокоиться? Если вы не прекратите вести себя как *** (идиоты) — я уйду.

После этого, десятки фанов, возмутились и покинули зал от обиды:

«Пусть он сам себе поёт, с такой звездностью»

«Что он себе позволяет. Совсем зазвездился»

«Это было ужасно и я купил на него билета» — возмутились поклонники в сети. ;;;;