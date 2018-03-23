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Элджей обматерил поклонников
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Элджей обматерил поклонников 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Все случилось в Воронеже. Как сообщают местные СМИ артист возмутился и потребовал выключить фонарики на телефонах и вообще не включать, пока он сам не прикажет. Увы, нетерпеливые фанаты не стали дожидаться указаний кумира и включили лампочки. Элджей не выдержал и заявил:
— Не включайте фонарики на телефонах, пока я вас не попрошу, — не выдержал рэпер. — Вы можете успокоиться? Если вы не прекратите вести себя как *** (идиоты) — я уйду.
После этого, десятки фанов, возмутились и покинули зал от обиды:
«Пусть он сам себе поёт, с такой звездностью»
«Что он себе позволяет. Совсем зазвездился»
«Это было ужасно и я купил на него билета» — возмутились поклонники в сети. ;;;;
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