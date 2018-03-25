«Визус-1» в Салехарде отказался от пациентов с полисами 

Центр микрохирургии глаза, появившийся в ямальской столице два года назад, перестала устраивать система ОМС. Главный довод: не все прошлогодние операции оплачены, а нынешние тарифы убыточны. Что дальше и как быть горожанам, заждавшимся бесплатной операции? О том, что центр приостановил работу, стало известно еще в январе. В нашу редакцию звонили салехардцы, обеспокоенные тем, что двери «Визуса» на замке… Тогда «КС» выяснил, что спор микрохирургов со страховой компанией и территориальным ФОМС возник из-за перевыполненных объемов. В 2017 году медики превысили госзадание более чем на 22 миллиона рублей. Они рассчитывали на полный расчет, однако не получили его. Вдобавок тарифы на 2018 год уменьшились, работать по ним, по мнению компании, стало убыточно. По этим причинам «Визус-1» сначала официально приостановил прием, а позже заявил, что будет принимать пациентов только платно. Однако такая выходка для медицинской организации, остающейся в системе ОМС — нарушение, на что указал территориальный ФОМС. Тогда центр заявил, что будет выходить из нее, и сделал это в середине марта. ТЮМЕНСКИЕ ЦЕНЫ УМНОЖИЛИ НА ДВА «Визус-1», напомним, с самого появления в Салехарде делал ставку на бюджетные средства. Глазной микрохирургии тогда в городе не было, поэтому новому центру было финансово привлекательно развивать это направление. Подали заявку, показали, что требования соблюдены, и оказались в реестре. А дальше — только работай! Уже за первый 2016 год объемы превзошли госзаказ, их оплатили. К концу 2017-го получилось то же самое. И на этот раз в территориальном ФОМС решили проверить деятельность клиники. Тем более что повод появился — жалоба пациента на то, что ему отказали в помощи по полису. — Во-первых, у нас возникли вопросы по достоверности страховых случаев, которые центр подавал к оплате. Во-вторых, большую часть средств, получаемых по системе обязательного медицинского страхования — почти 70 процентов, «Визус-1» тратил на аренду помещения и оборудования, — отметил заместитель директора по вопросам медицинского страхования ТФОМС Владимир Панюшев. При этом годовой бюджет организации в системе ОМС сопоставим с расходами на дневной стационар в Муравленко. Интерес к расходам центра возник неслучайно. Так, салехардский «Визус-1» оплачивал аренду оборудования, которое принадлежит одноименной фирме в Югре. Кроме того, ценник, который установили микрохирурги, тоже заставлял задуматься. Даже операции по катаракте и глаукоме для ямальцев по ОМС обходились порой в два раза дороже, чем коммерческие услуги в Тюмени. Получалось дешевле отправить человека за пределы автономного округа, чем лечить на месте. — Мы хотели понять, как сформирован тариф, убедиться, что средства, которые они получают из системы ОМС, действительно, обоснованы, — пояснил Панюшев. Однако в центре решили разъяснений по прежним затратам не давать, а наоборот — попытались доказать, что тарифы на 2018 год, установленные специальной комиссией, неприемлемы… «ПЛАНОВОЕ» ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ Стахановские результаты «Визуса-1» — только за прошлый год сделано 912 операций! — странным образом не сократили поток лечившихся не в ЯНАО. — Когда мы анализировали статистику, увидели, что количество пациентов, которые обращаются за офтальмологической помощью за пределами региона, не уменьшилось. Сколько медицинские организации направляли до того, как начал работать «Визус», столько же и после, — пояснил Владимир Панюшев. И отметил, что, по сведениям фонда, перевыполнив госзадание к концу октября, «Визус-1» продолжал активно зазывать народ на бесплатные обследования и операции. — Никакой необходимости в превышении этих объемов не было, проведенные операции — плановые, и их можно было сделать не в декабре, а в январе, — считает собеседник. — В конце ноября руководство клиники обратилось в ТФОМС с просьбой выделить дополнительные объемы для лечения пациентов, которым невозможно прервать лечение. Мы проанализировали лист ожидания, выбрали случаи, требующие незамедлительного вмешательства. По решению комиссии плановое задание было увеличено на 3 миллиона 30 тысяч рублей для оказания медицинских услуг «склеропластика» или «склеропластика с использованием трансплантантов» девяти несовершеннолетним и 20 пациентам, нуждающимся в интравитреальном введении лекарственных препаратов. Кстати, тариф 2018 года, по которому отказались работать тюменцы в Салехарде, установлен для всех организаций автономного округа, которые занимаются офтальмологией. Он выведен расчетным путем и экономически обоснован. Этим занималась специальная группа, бравшая в расчет и данные медиков, и потребности пациентов. Когда та или иная организация не вписывается в рамки, то подает обоснования в комиссию по разработке территориальной программы ОМС. «Висус-1» же просто вышел, хлопнув дверью. О дальнейших планах клиники «КС» узнать не удалось. Сотрудники ссылались на руководителя, который находился в командировке, сроки возращения уточнить не смогли.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Хрусталики поменяет окружная больница В ближайший месяц салехардцев начнут избавлять от катаракты, в перспективе — от глаукомы. Не в «Визусе-1». Оперировать будет Сергей Кравцов, главный внештатный офтальмолог Салехардской окружной клинической больницы. Он работает в городе с осени 2016 года и говорит, что полностью закрыл вопрос лазерной офтальмологии. Исключение — коррекция зрения, которая проводится только платно. Кравцов видит преимущество СОКБ для пациента в «подстраховке»: есть стационар и другие отделения. При сопутствующих заболеваниях можно проконсультироваться у профильных специалистов. Сергей Анатольевич рассказал, что больница закупила оборудование, сам он прошел специальное обучение. Сейчас он приглашает еще одного специалиста из Челябинска — Павла Нефёдова. Первое время будет помогать и коллега из Екатеринбурга, с громадным опытом в этом направлении. Планируется, что операции по катарактальной хирургии начнутся в ближайшем месяце. На этом в СОКБ останавливаться не намерены, к концу года хотят заниматься хирургией глаукомы. Сейчас ее лечат только лазером. Пока планируется принимать салехардцев и жителей ближайших муниципалитетов. На следующий год попытаются перекрыть весь «поток» катаракты из других городов и районов региона. Это не меньше тысячи операций. В тоже время объемы «Визуса-1» доктор считает завышенными: «Это искусственно созданный поток». Ведь никаких предпосылок к тому, чтобы салехардцев накрыла «эпидемия», нет.