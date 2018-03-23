Ещё
Факел и голландские специалисты: полигон «Ядрово» будет рекультивирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Факел и голландские специалисты: полигон «Ядрово» будет рекультивирован 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Более пяти тысяч проколов сделают в теле мусорного полигона «Ядрово», чтобы избавиться от газа, скопившегося в недрах свалки. Сжигать его будут при помощи факельной установки. Детали рекультивации представили эксперты из Голландии. И сегодня же глава волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку. Фирму, которая обслуживала полигон, ждет многомиллионный штраф.
Аэрозольные пушки обрабатывают полигон «Ядрово» дважды в сутки. Распыляемая жидкость содержит специальные бактерии. Они, словно губка, впитывают сероводород, метан и другие газы, а потом разлагают их.
" В двух километрах отсюда находятся поливальные машины, которые также залиты этим реагентом. Если на полигоне будет обнаружен разлом с выходом газа, мы звоним, и в течение 10 минут машина приезжает и заливает этим веществом разлом", — поясняет Евгений Хромушин, министр ЖКХ Подмосковья.
Количество отходов, завозимых на полигон, уже сокращено вдвое. В ближайшее время голландские специалисты начнут работы по дегазации. Ее технология такова: с помощью специальной иглы — стичера — в теле полигона сделают пять тысяч проколов.
"Фильтрат распространяется равномерно в теле полигона, после проколов все это накрывается геомембраной и газ отводится. Таким образом, газы не попадают в воздух, и вы больше не будете чувствовать запахи", — рассказывает Юджин Тимерманс, коммерческий директор компании Multriwell.
В каждый прокол вставят вертикальную дренажную трубу, и через эту сложную систему свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.
"Факел уже заказан, самый современный. Он содержит в себе систему мониторинга продуктов горения. То есть, можно будет анализировать и проверять, что газ сжигается при температуре тысяча двести и вот эти продукты горения, они безвредны" — говорит Александр Чупраков, заместитель председателя правительства Московской области.
И сегодня стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Вместо него назначен Андрей Вихарев, занимавший должность главы городского округа Лосино-Петровский.
"Мы сделаем все, чтобы на данный полигон наложили штрафы, и эти деньги, которые мы возместим с этого полигона, они будут направлены на развитие нашего района", — пообещал Вихарев.
Систему дегазации на полигоне установят до 15 июня. Все это время специалисты будут замерять показатели воздуха. Результаты жители города могут увидеть на табло, которое установили на центральной площади Волоколамска.
Вести.Ru: последние новости
В Белгородской области офицер погиб, спасая новобранца, выронившего гранату Владимир Путин: достигнутого недостаточно, нам нужен настоящий прорыв "Катастрофическая слепота": Макрона раскритиковали из-за теракта в Требе
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко257
Россияне устроили набег на «Магнит»190
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ638
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии194
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение