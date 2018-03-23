Факел и голландские специалисты: полигон «Ядрово» будет рекультивирован

Более пяти тысяч проколов сделают в теле мусорного полигона «Ядрово», чтобы избавиться от газа, скопившегося в недрах свалки. Сжигать его будут при помощи факельной установки. Детали рекультивации представили эксперты из Голландии . И сегодня же глава волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку. Фирму, которая обслуживала полигон, ждет многомиллионный штраф.

Аэрозольные пушки обрабатывают полигон «Ядрово» дважды в сутки. Распыляемая жидкость содержит специальные бактерии. Они, словно губка, впитывают сероводород, метан и другие газы, а потом разлагают их.

" В двух километрах отсюда находятся поливальные машины, которые также залиты этим реагентом. Если на полигоне будет обнаружен разлом с выходом газа, мы звоним, и в течение 10 минут машина приезжает и заливает этим веществом разлом", — поясняет Евгений Хромушин , министр ЖКХ Подмосковья

Количество отходов, завозимых на полигон, уже сокращено вдвое. В ближайшее время голландские специалисты начнут работы по дегазации. Ее технология такова: с помощью специальной иглы — стичера — в теле полигона сделают пять тысяч проколов.

"Фильтрат распространяется равномерно в теле полигона, после проколов все это накрывается геомембраной и газ отводится. Таким образом, газы не попадают в воздух, и вы больше не будете чувствовать запахи", — рассказывает Юджин Тимерманс, коммерческий директор компании Multriwell.

В каждый прокол вставят вертикальную дренажную трубу, и через эту сложную систему свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.

"Факел уже заказан, самый современный. Он содержит в себе систему мониторинга продуктов горения. То есть, можно будет анализировать и проверять, что газ сжигается при температуре тысяча двести и вот эти продукты горения, они безвредны" — говорит Александр Чупраков , заместитель председателя правительства Московской области

"Мы сделаем все, чтобы на данный полигон наложили штрафы, и эти деньги, которые мы возместим с этого полигона, они будут направлены на развитие нашего района", — пообещал Вихарев.