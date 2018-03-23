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На улице Лескова выпрямили накренившийся дорожный знак
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На улице Лескова выпрямили накренившийся дорожный знак 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
На улице Лескова восстановили в правильное положение дорожный знак. Поводом для этого стало обращение жителя проезда на портал «Наш город» — он написал, что знак накренился, и приложил фото, на котором было видно неполадку.
Скоро дорожный знак вернули в нормальную позицию, а житель получил официальный ответ с фото за подписью заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Ваше обращение рассмотрено 22.03.2018. Указанные неисправности устранены. Восстановлен в нормативное положение и закреплен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на стойке с табличкой 8.23», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (ип)
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