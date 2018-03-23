На улице Лескова выпрямили накренившийся дорожный знак

На улице Лескова восстановили в правильное положение дорожный знак. Поводом для этого стало обращение жителя проезда на портал «Наш город» — он написал, что знак накренился, и приложил фото, на котором было видно неполадку.

Скоро дорожный знак вернули в нормальную позицию, а житель получил официальный ответ с фото за подписью заместителя Мэра Москвы Правительстве Москвы , руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова

«Ваше обращение рассмотрено 22.03.2018. Указанные неисправности устранены. Восстановлен в нормативное положение и закреплен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на стойке с табличкой 8.23», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (ип)