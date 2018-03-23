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Журналист Дмитрий Анисимов прокомментировал встречу Панова с сормочанами
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Журналист Дмитрий Анисимов прокомментировал встречу Панова с сормочанами 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Жители Нижнего Новгорда видят во встречах с главой города Владимиром Пановым возможность личного общения, возможность задать болезненные вопросы. И это самый главный результат того, что начал делать мэр. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Анисимов.
Как сообщалось ранее, 21 марта на встречу с главой города пришло более 800 сормовчан. До этого аналогичное собрание прошло в Автозаводском районе.
«И зал ДК «ГАЗ», и зал ДК «Красное Сормово» были забиты до отказа. Встреча на Автозаводе продолжалась два часа, в Сормове — два с половиной часа. И если была бы физическая возможность, то вопросы бы звучали и звучали. Это говорит об интересе нижегородцев к встречам с мэром города, по которым они, конечно, очень соскучились. Они действительно хотят общения, хотят обозначить свои проблемы, задать свои вопросы и получить на них ответы», — говорит журналист.
По словам Анисимова, характер этих встреч отличался.
«Был один принципиальный момент, касающийся Автозавода, где создалась очень болезненная ситуация с жильем в частном секторе Автозаводских поселков. Сама встреча была более напряженной, в ней был оголенный нерв. Что касается Сормова, так сложилось, что по сути основные, главные вопросы, которые беспокоят наибольшее количество сормовичей, прозвучали как раз в самом начале встречи. Это и строительство виадука в районе улицы Циолковского, и ветка метро в Сормово, и законсервированный ФОК, и транспортные проблемы. Поэтому когда самые сложные, самые непростые вопросы были заданы и на них получены внятные, самое главное, абсолютно честные ответы, то дальше, разговор был продолжен в благожелательном течении, а сами вопросы были вообще-то по большому счету уже менее глобальные, более частные», — отметил Анисимов.
Кстати, на встречу в Сормово пришли не только жители района, но и жители Сортировки: была озвучена транспортная проблема Березовой поймы.
«На самом деле все болевые точки Сормовского района хорошо известны, потому что возникли не сегодня, не вчера, и даже не год назад. И Владимир Панов хорошо осведомлен о них. Строительство метро в Сормово, понятное дело, напрашивается, но так сложились обстоятельства, что ветка развернулась на Стрелку, в район стадиона. К сожалению, пока очевидных перспектив в этом плане нет, но мэр честно, без прикрас сказал, что без федеральных денег мы не осилим это строительство. Поэтому он совместно с губернатором эти инвестиции планирует отстаивать. Строительство виадука в районе улицы Циолковского, тоже очень непростая и затратная тема. Ну и здесь человек в курсе и дает совершенно конкретное поручение. То, что будут вопросы по транспорту на каждой из этих встреч, было понятно сразу. Как и на Автозаводе, так по Сормовскому району, Панов свою позицию четко изложил, не заигрывая, сумел объяснить людям реальное положение дел и свое видение. Настроение у сормовичей по окончании этой встречи, по моему личному наблюдению, было позитивным. Очень важно, что люди делились впечатлениями. Они может и не получили решений проблем буквально завтра, послезавтра, но услышали четкое объяснение ситуации и направление движения. Жители соскучились по общению с представителями власти, и на самом деле, многие приходят даже не столько для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы их выслушали. Я считаю, что идея такого рода открытых встреч, когда не чувствуется фальшь, она правильная, и продолжение будет таким же», — говорит журналист.
Напомним, что встречи с жителями Владимир Панов будет проводить каждый месяц.
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