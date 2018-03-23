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В МВД прокомментировали возможное появление новой отметки в правах
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В МВД прокомментировали возможное появление новой отметки в правах 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Речь идет о предложении Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Здоровье», которое они направили Минздаву. Как сообщал «Авторамблер», нововведение предполагает появление в водительских удостоверениях отметки о согласии на донорство органов. Для этого предлагалось внести поправки в новый проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию.
В официальном заявлении МВД говорится, что «внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство, не предусматривается».
Ранее, напомним, в МВД также прокомментировали возможное введение автоматического продления прав при их замене.
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