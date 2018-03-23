В МВД прокомментировали возможное появление новой отметки в правах

Речь идет о предложении Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Здоровье», которое они направили Минздаву. Как сообщал «Авторамблер», нововведение предполагает появление в водительских удостоверениях отметки о согласии на донорство органов. Для этого предлагалось внести поправки в новый проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию.

В официальном заявлении МВД говорится, что «внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство, не предусматривается».

Ранее, напомним, в МВД также прокомментировали возможное введение автоматического продления прав при их замене.