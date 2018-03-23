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В Чувашии казанского бизнесмена осудят за порчу природы
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В Чувашии казанского бизнесмена осудят за порчу природы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С января 2013 по апрель 2017 года в деревне Янзакасы Цивильского района республики казанец занимался выделкой и окрашиванием меховых изделий в цехе около местного ветеринарно-санитарного утилизационного завода. В своей работе он использовал опасные вещества, в том числе хромовый дубитель. Чтобы снизить затраты, мужчина сливал опасные отходы в канализационную трубу не функционирующих очистных сооружений. В результате произошло загрязнение почвы на площади 720 кв.мСодержание хрома и сульфат-иона превысило фоновый показатель в 4,4 и 2,6 раза соответственно. Причиненный вред оценивается в 860 тыс. рублей. Предприятие было закрыто. Свою вину бизнесмен признал. На данный момент дело передано в суд.
Фото: him-expert.ru
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