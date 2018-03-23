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Янтарный комбинат создаёт новую технологию по добыче
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Янтарный комбинат создаёт новую технологию по добыче 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Техническое перевооружение Янтарного комбината — одна из ключевых задач, которая заложена в стратегии его развития. Об этом в программе «Вести-Интервью» рассказал директор предприятия Михаил Зацепин. До 2021 года комбинату предстоит создать абсолютно новую технологию по добыче солнечного камня, не имеющую аналогов. Проектная документация должна быть готова уже в этом году. После этого приступят к реализации проекта. Это будет более щадящий и бережный способ добычи.
Михаил Зацепин, генеральный директор Калининградского янтарного комбината:
— Основная задача всей этой работы состоит в том, чтобы тот янтарь, который находится в земле, до склада и до потребителя доходил в первоначальном виде. Потому что у нас иногда бывают достаточно уникальные самородки, но в связи с тем, что технология уже не менялась достаточно большое количество времени, видно, что на них появляются сколы, потому что идёт по трубе, идёт через насосы.
Отметим, что в прошлом году объем добычи на Приморском карьере составил 453 тонны. Это стало абсолютным рекордом за последние 40 лет. Чем еще гордится Янтарный комбинат, как ведётся кадровая политика на предприятии, а также куда поставляют солнечный камень из Калининграда. Смотрите в программе «Вести-Интервью» на канале Россия 1″ сегодня в 20 часов 20 минут.
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