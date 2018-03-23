Янтарный комбинат создаёт новую технологию по добыче

Техническое перевооружение Янтарного комбината — одна из ключевых задач, которая заложена в стратегии его развития. Об этом в программе «Вести-Интервью» рассказал директор предприятия Михаил Зацепин . До 2021 года комбинату предстоит создать абсолютно новую технологию по добыче солнечного камня, не имеющую аналогов. Проектная документация должна быть готова уже в этом году. После этого приступят к реализации проекта. Это будет более щадящий и бережный способ добычи.

Михаил Зацепин, генеральный директор Калининградского янтарного комбината:

— Основная задача всей этой работы состоит в том, чтобы тот янтарь, который находится в земле, до склада и до потребителя доходил в первоначальном виде. Потому что у нас иногда бывают достаточно уникальные самородки, но в связи с тем, что технология уже не менялась достаточно большое количество времени, видно, что на них появляются сколы, потому что идёт по трубе, идёт через насосы.