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В Киеве проведут реконструкцию дороги на улице Академика Туполева
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В Киеве проведут реконструкцию дороги на улице Академика Туполева 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В украинской столице будет проведена реконструкция дороги на улице Академика Туполева, пишет Информатор. Для финансирования этого проекта планируется выделить около 190 млн гривен. Соответствующее распоряжение №353 было принято Киевской государственной госадминистрацией 6 марта этого года. Согласно проекту проезжая часть должна расшириться и стать четырехполосной. Также будет обеспечено водоотведение, переоборудованы инженерные сети и установлено внешнее освещение.
Реконструкция осуществляется в рамках программы экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы. Она будет проводиться на отрезке длинной 3105 метров. Все предусмотренные проектом работы должны быть выполнены за 9 месяцев. Предпринятые меры направлены на улучшение движения на дорогах в Святошинском районе. Точная сумма финансирования проекта, указанная в распоряжении, составляет 189 463 тысяч гривен. Помимо улицы Академика Туполева, по словам киевского мэра Виталия Кличко, в 2018 году капитальный ремонт дороги планируется на улице Елены Тилиги и Набережном шоссе.
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