«Пора худеть»: массивные ноги Нюши расстроили фанатов

Новый фотоснимок Нюши вызывал в сети бурные обсуждения её ног. В Инстаграме певицы подписчики активно начали обсуждать то, как она располнела, и посоветовали ей всерьёз заняться своей фигурой. По их мнению, ноги артистки стали слишком крупными.

Даже самые преданные фанаты Нюши поспешили сообщить ей о том, что пора заняться своим телом. Поклонники заверили, что певице не стоит подражать западным артисткам, набирая массу и увеличивая размеры бедер и ягодиц, как это, к примеру сделала, Ким Кардашьян . По словам фолловеров, лучше Нюша выглядела, когда её ноги были более стройными. Пользователи интернета сообщили, что Шурочкина опубликовала крайне неудачный снимок, который подчеркнул её «тяжелый» низ. Комментирующие назвали фигуру артистки «грушевидной» и посоветовали не налегать на тренажёры для ног.

К тому же, обитатели Инстаграма отметили и нелепую, по их мнению, позу Нюши. По словам читателей микроблога звезды, фотограф подобрал плохой ракурс, а певица, по всей видимости, пыталась принять позицию в момент осуществления кадра. Поэтому подписчики предложили Шурочкиной отправить это фото в архив неудачных снимков. «Пора худеть, очень массивный низ» «Ну ужасно вышли, зачем выставили?» «Мне не нравится такое фото» «Ноги — мощь!» «Смешно смотрится такой тяжелый низ» «Нюша, вы что Ким Кардашьян подражаете?»