«Пора худеть»: массивные ноги Нюши расстроили фанатов 

Новый фотоснимок Нюши вызывал в сети бурные обсуждения её ног. В Инстаграме певицы подписчики активно начали обсуждать то, как она располнела, и посоветовали ей всерьёз заняться своей фигурой. По их мнению, ноги артистки стали слишком крупными.
Даже самые преданные фанаты Нюши поспешили сообщить ей о том, что пора заняться своим телом. Поклонники заверили, что певице не стоит подражать западным артисткам, набирая массу и увеличивая размеры бедер и ягодиц, как это, к примеру сделала, Ким Кардашьян. По словам фолловеров, лучше Нюша выглядела, когда её ноги были более стройными. Пользователи интернета сообщили, что Шурочкина опубликовала крайне неудачный снимок, который подчеркнул её «тяжелый» низ. Комментирующие назвали фигуру артистки «грушевидной» и посоветовали не налегать на тренажёры для ног.
К тому же, обитатели Инстаграма отметили и нелепую, по их мнению, позу Нюши. По словам читателей микроблога звезды, фотограф подобрал плохой ракурс, а певица, по всей видимости, пыталась принять позицию в момент осуществления кадра. Поэтому подписчики предложили Шурочкиной отправить это фото в архив неудачных снимков. «Пора худеть, очень массивный низ» «Ну ужасно вышли, зачем выставили?» «Мне не нравится такое фото» «Ноги — мощь!» «Смешно смотрится такой тяжелый низ» «Нюша, вы что Ким Кардашьян подражаете?»
А образ Нюши на шоу Валентина Юдашкина интернет-пользователи также не оценили, как и ее фигуру на новом снимке. Фолловеры признались, что платье, которое выбрала артистка для торжества, слишком открытое и делает её вульгарной.