Суд отложил рассмотрение дела уральского предпринимателя Малика Гайсина 

В арбитражном суде Свердловской области отложено рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина о привлечении его к субсидарной ответственности по долгам, сообщает URA.RU.
«Заседание продолжалось около часа, но из-за того, что необходимо изучить много документов, оно отложено и состоится 27 марта», — сказали в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.
В суде рассматривается дело о долге в 8 млн руб. Владелец 170 предприятий по всей России Гайсин вышел из числа учредителей ООО «Алдан», но долг остался. Подавшие иск утверждают, что располагают документами о том, что Гайсин переписал предприятие на родственников, но фактически является собственником.
Согласно закону, принятому в 2017 году, можно привлекать не номинального владельца, а конечного бенефициара банкрота, поэтому претензии предъявлены предпринимателю. Также ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует с Гайсина около €70 тыс.