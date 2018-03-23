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Суд отложил рассмотрение дела уральского предпринимателя Малика Гайсина
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Суд отложил рассмотрение дела уральского предпринимателя Малика Гайсина 

Rambler News Service 1 час назад
В арбитражном суде Свердловской области отложено рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина о привлечении его к субсидарной ответственности по долгам, сообщает URA.RU.
«Заседание продолжалось около часа, но из-за того, что необходимо изучить много документов, оно отложено и состоится 27 марта», — сказали в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.
В суде рассматривается дело о долге в 8 млн руб. Владелец 170 предприятий по всей России Гайсин вышел из числа учредителей ООО «Алдан», но долг остался. Подавшие иск утверждают, что располагают документами о том, что Гайсин переписал предприятие на родственников, но фактически является собственником.
Согласно закону, принятому в 2017 году, можно привлекать не номинального владельца, а конечного бенефициара банкрота, поэтому претензии предъявлены предпринимателю. Также ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует с Гайсина около €70 тыс.
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