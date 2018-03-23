Суд отложил рассмотрение дела уральского предпринимателя Малика Гайсина

В арбитражном суде Свердловской области отложено рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина о привлечении его к субсидарной ответственности по долгам, сообщает URA.RU.

«Заседание продолжалось около часа, но из-за того, что необходимо изучить много документов, оно отложено и состоится 27 марта», — сказали в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.

В суде рассматривается дело о долге в 8 млн руб. Владелец 170 предприятий по всей России Гайсин вышел из числа учредителей ООО «Алдан», но долг остался. Подавшие иск утверждают, что располагают документами о том, что Гайсин переписал предприятие на родственников, но фактически является собственником.