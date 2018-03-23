А будет ли комфорт? Кировские чиновники обещают изменить подходы к ремонту дворов и парков

Кировская область вошла в число субъектов, где 18 марта кроме выборов президента России проводилось рейтинговое голосование за парки и скверы, которые будут благоустраивать по программе «Формирование комфортной городской среды». Регион участвует в этом проекте уже второй раз. В прошлом году в 22 муниципалитетах благоустроили 186 дворовых территорий и 26 общественных пространств. Основная часть денег поступила из федерального бюджета — 287 млн рублей, еще 15 млн рублей добавили муниципалитеты и область.

В этом году сумма осталась такой же, но в перечень объектов для благоустройства по просьбе жителей включили еще и тротуары. Большую часть денег отдали Кирову — там на благоустройство направят около 192 млн рублей. Оставшиеся деньги были поделены между 26 муниципалитетами.

Котельнича, В день выборов жителям Кирова, Кирово-Чепецка Омутнинска , Слободского и Вятских Полян предлагали заполнить трехстраничную анкету: в первой части нужно было выбрать общегородскую территорию, во второй — одну из территорий в отдельном административном районе, в третьей — тротуары. В бюллетени были включены 93 городских территории, выбранные из 37 тыс. заявок, поступивших через сайт администрации города и центры местной активности.

Результаты рейтингового голосования, в котором участвовали 48 тысяч жителей, распределились следующим образом: лидирует набережная Вятки по улице Тренера Пушкарева в Нововятском районе. За нее проголосовали почти 13 тыс. человек. Далее расположились парк имени Гагарина, Парк Победы и Кочуровский парк. Лидерами среди районных общественных территорий стали парк имени Кирова в Ленинском районе, территория Северной набережной в Октябрьском районе, детский парк «Аполло» в Первомайском районе и парк ЛПК в Нововятском районе.

Определен и рейтинг пешеходных зон. В Ленинском районе больше всего голосов набрал тротуар по периметру дворца-Мемориала. В Нововятском районе наибольшее число жителей отдали свой голос за тротуары по улице Конституции в Радужном. В Октябрьском районе лидером стала территория на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского, в Первомайском районе — улица Ленина.

Ранее общественная комиссия областного центра выбрала для ремонта в 2018 году 46 дворовых территорий. Еще шесть объектов включены в резерв — их отремонтируют, если город сможет сэкономить на торгах. Всего на ремонт дворов в этом году выделено 113 миллионов рублей.

Какие еще объекты удастся отремонтировать, кроме лидеров рейтингового голосования, пока не известно. Точный список на этот год будет составлен только после определения стоимости ремонтных работ. Чиновникам предстоит определить сметную стоимость работ и подготовить документацию, которая в дальнейшем пройдет экспертизу.

Общественники и жители области просят чиновников до начала работ также провести анализ ошибок прошлого года, которых было более чем достаточно. Одна из важных проблем — отсутствие или формальное проведение общественных слушаний — уже решена. Но остались еще несколько важных вопросов. В прошлом году жители многих муниципалитетов жаловались, что чиновники, не советуясь с ними, изменяли дизайн-проекты благоустройства. В этот раз чиновники обещают максимально учитывать их пожелания при проведении ремонта и информировать жителей обо всех изменениях заранее.

«В 2017 году к нам часто поступали жалобы от жителей, которые были удивлены тем, что органы власти понимают под благоустройством, — отмечает сопредседатель кировского штаба ОНФ Дмитрий Сергеев . — Например, в городе Слободском благоустройство набережной реки Вятки ограничилось только вырубкой старых деревьев. Голосование позволит отсеять подобные проекты и выбрать те, которые позволят сделать городскую среду действительно комфортной. Тем более что в этом году к разработке дизайн-проектов рекомендовано привлекать архитектурные и проектные бюро, студентов архитектурных вузов, учеников художественных школ. Надеемся, что благодаря участию профессионального сообщества, мы увидим проекты более высокого уровня».

Но больше всего вопросов возникало к качеству работ: в Кирове появились «горбатые» и потрескавшиеся тротуары, пешеходные дорожки, перекрытые бордюрами, некачественно сделанные съезды. В Слободском дорогу асфальтировали прямо в снег. Объяснялось это тем, что торги начались поздно — многие лоты разыграли уже в начале осени, когда было пора заканчивать работы. Немногим отличается ситуация в Котельниче, где асфальт клали в грязь и дождь.

Обоснованность жалоб жителей подтвердил составленный ОНФ рейтинг субъектов России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Рейтинг был составлен с точки зрения того, как власти учитывают мнение местных жителей при проведении работ. Кировская область вошла в ТОП-10 отстающих регионов.

Качеством ремонта заинтересовалась и прокуратура , которую смутила пассивная позиция чиновников администрации Кирова.

«Из 53 заключенных в рамках программы муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых и парков более половины были просрочены подрядными организациями, — заявили в ведомстве. — На момент проверки в полном объеме работы были выполнены лишь по 19 контрактам, при этом муниципалитет не выставлял штрафы недобросовестным подрядчикам. Кроме того, власти принимали и оплачивали работы без учета необходимости завершения этих работ в полном объеме и без учета штрафов».

Позднее проблемы с выполнением программы признал и глава администрации город Кирова Илья Шульгин. Он отметил, что был совершенно недоволен итогами ремонт дворов в рамках программы, пока не увидел результаты других регионов.

«С моей стороны было много критики по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», — рассказал сити-менеджер. — Я говорил, что мне за некоторые вещи стыдно и неприятно. А потом я в Москве ознакомился с лучшими и худшими практиками. Посмотрел и думаю: все нормально, у нас все получилось, мы молодцы, мы навели порядок в своих дворах. Да, это не ярко, может, незаметно, но работа проделана огромная. Чудес не произошло, но в наших силах людей подвигнуть на то, чтобы они активнее участвовали в программе».

В региональном правительстве отметили, что услышала сигналы из районов и обещали изменить подходы к реализации проекта. Министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин заверил депутатов областного парламенту, что работы в этот раз начнутся в июле, а не в сентябре и октябре. Еще до нового года был проведен отбор дворов для ремонта на следующий год, составлены дефектные ведомости и начата разработка проектно-сметной документации.

Кировские чиновники пообещали, что будут уделять особое внимание системе контроля. Мэр Кирова Елена Ковалева отметила, что в этом году депутаты будут контролировать ход ремонта не только общественных, но и дворовых территорий. Начальник управления благоустройства и транспорта Олег Семаков тоже пообещал, что с ремонтом тротуаров проблем не возникнет: у Дирекции дорожного хозяйства, которая будет следить за их ремонтом, есть все возможности для проверки качества работ, в том числе и на соответствие СНиПам.

«В прошлом году у нас возникали вопросы по общественным территориям, например, Кочуровскому парку, из-за затянувшихся работ. Чтобы этого не повторилось, в этом году мы должны быстро и оперативно провести проектные работы, все процедуры по торгам и работы закончить в летний период. И тогда 90% вопросов, которые возникают у жителей, будут сняты».