Ещё
СОБР Адыгеи отмечает 25-летний юбилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СОБР Адыгеи отмечает 25-летний юбилей 

АиФ Адыгея 15 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Министр МВД по РА Владимир Алай поздравил сотрудников специального отряда быстрого реагирования (СОБР) отдела Росгвардии по Адыгее с 25-летним юбилеем со дня основания.
Отряд ведет свою историю с марта 1993 года. Тогда в это спецподразделение отбирались молодые люди, отслужившие в рядах Вооруженных сил. Подготовка личного состава СОБР была гораздо выше, чем в других службах.
«Как и 25 лет назад, в наши дни сотрудники отряда участвуют в проведении мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений террористического характера, операциях по освобождению заложников и задержанию особо опасных преступников», отметил Владимир Алай.
Сегодня практически ни одна из крупномасштабных операций правоохранительных органов не обходится без активного участия сотрудников СОБРа, ведь спецподразделение имеет огромный опыт этой работы.
«Искренне желаю офицерам СОБРа, и тем, кто отдал лучшие годы этой службе, крепкого здоровья, мира, счастья, а также успехов в непростой, но очень нужной людям службе!», говорится в поздравлении.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе выбрали лучших педагогов года В Адыгее состоялась рабочая встреча Мурата Кумпилова и Владимира Гурбы В Адыгее отметили 95-летие газеты «Адыгэ макъ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ479
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ78
Новый советник Трампа готов развязать большую войну200
Все супероружие РФ показали в одном видео132
Минфин готовится пойти на риск102
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение