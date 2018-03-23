СОБР Адыгеи отмечает 25-летний юбилей

Министр МВД по РА Владимир Алай поздравил сотрудников специального отряда быстрого реагирования (СОБР) отдела Росгвардии по Адыгее с 25-летним юбилеем со дня основания.

Отряд ведет свою историю с марта 1993 года. Тогда в это спецподразделение отбирались молодые люди, отслужившие в рядах Вооруженных сил. Подготовка личного состава СОБР была гораздо выше, чем в других службах.

«Как и 25 лет назад, в наши дни сотрудники отряда участвуют в проведении мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений террористического характера, операциях по освобождению заложников и задержанию особо опасных преступников», отметил Владимир Алай.

Сегодня практически ни одна из крупномасштабных операций правоохранительных органов не обходится без активного участия сотрудников СОБРа, ведь спецподразделение имеет огромный опыт этой работы.

«Искренне желаю офицерам СОБРа, и тем, кто отдал лучшие годы этой службе, крепкого здоровья, мира, счастья, а также успехов в непростой, но очень нужной людям службе!», говорится в поздравлении.