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Редакция Forbes поддержала бойкот Слуцкого российскими СМИ
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Редакция Forbes поддержала бойкот Слуцкого российскими СМИ 

Rambler News Service 21 минуту назад
Редакция российского Forbes поддержала позицию российских СМИ, которые объявили бойкот Госдуме и депутату Леониду Слуцкому, сообщается в заявлении на сайте Forbes.
«Редакция российского Forbes внимательно следит за ситуацией вокруг сексуальных домогательств депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналисткам, освещающим деятельность парламента. Мы выражаем поддержку нашим коллегам, пострадавшим от действий Слуцкого. И хотя Forbes не освещает в ежедневном режиме деятельность Госдумы, мы также выражаем поддержку СМИ, отозвавшим своих журналистов из парламента», — отмечается в заявлении Forbes.
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