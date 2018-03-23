Редакция Forbes поддержала бойкот Слуцкого российскими СМИ

Редакция российского Forbes поддержала позицию российских СМИ, которые объявили бойкот Госдуме и депутату Леониду Слуцкому, сообщается в заявлении на сайте Forbes.

«Редакция российского Forbes внимательно следит за ситуацией вокруг сексуальных домогательств депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналисткам, освещающим деятельность парламента. Мы выражаем поддержку нашим коллегам, пострадавшим от действий Слуцкого. И хотя Forbes не освещает в ежедневном режиме деятельность Госдумы, мы также выражаем поддержку СМИ, отозвавшим своих журналистов из парламента», — отмечается в заявлении Forbes.