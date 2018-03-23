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Конкурс оригами состоялся в следственном изоляторе №1 в Нижнем Новгороде
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Конкурс оригами состоялся в следственном изоляторе №1 в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 19 минут назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники психологической лаборатории совместно с отделом по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области подвели итоги конкурса творческих работ среди несовершеннолетних, содержащихся в учреждении. Каждый из участников мог создать собственное творческое произведение или воспользоваться набором готовых схем «оригами». Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, профилактическая работа психологов с несовершеннолетними, находящимися в учреждении, ведется с использованием арт-терапевтических методов. Техника «оригами» была выбрана для конкурса потому, что кропотливая работа руками стимулирует внимание и способствует развитию усидчивости, а также стабилизирует эмоциональное состояние человека.
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