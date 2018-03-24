Жители Лосино‑Петровского рассказали о работе Вихарева по развитию округа

Жители подмосковного Лосино-Петровского сожалеют об уходе из округа главы Андрея Вихарева , который стал исполняющим обязанности главы Волоколамского района, они рассказали о том, что Вихарев сделал для развития городского округа.

«Он сделал много хорошего. У нас стало красиво все. У нас построили бульвар, теперь есть где погулять. Раньше не было такой возможности хорошо погулять по городу, потому что везде были дороги, а теперь есть пешеходный участок. Я очень расстроилась, что его переводят, я бы хотела, чтобы его вернули», — сказала маленькая жительница Лосино-Петровского Вероника Сотникова.

Председатель совета дома 4 по улице Пушкина Людмила Касаткина рассказала, что восприняла новость о переводе главы в штыки. Она отметила, что Вихарев много сделал для города, и большинство жителей были довольны его работой.

«Честно говоря я была удивлена я не знала, когда срок заканчивается у Вихарева. Поначалу, когда начались перемены, у жителей были разные мнения. Ну потом, когда начали видеть окончательный результат, к чему все это ведет, плюс планировалась перепланировка в парке. Вот это меня больше всего и удивило: вроде человек только начал, парк затеяли, вдруг человека переводят. Я думала, что Вихарева оставят, чтобы он все довел до конца», — поделилась Альбина Бессонова.

Она добавила, что хотела бы его возвращения на пост главы Лосино-Петровского.

Екатерина Бабочкина , в свою очередь, отметила, что плохо восприняла новость об уходе Вихарева, потому что он сделал много для города и местных пенсионеров.

«Лучшего руководителя, чем сейчас, я просто не встречала. За 63 года проживания тут это был единственный человек, который столько сделал для нашего города, и я просто не понимаю того, что сейчас происходит в нашем городе. Лучшего мэра, чем сейчас, я, например, не представляю, и зачем вот его снимать и куда-то переводить? Три года человек работает и сколько бы он еще сделал для нас», — отметила Ирина Лебедева

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.